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趙少康挺徐巧芯提告　轟綠側翼轉移政府防疫不力「真是台灣悲哀」

▲趙少康挺徐巧芯提告。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康挺徐巧芯提告。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯違停案燒出網軍爭議，造謠者被起底疑似是柯黑粉專的管理者，且儘管已向徐道歉，但綠營側翼粉專仍轉傳不給開單的假消息。對此，中廣董事長趙少康批評綠營一條龍抹黑徐巧芯，側翼不問是非，轉移蔡政府防疫不力的焦點，是台灣最大的悲哀，他也力挺徐巧芯全面提告，揪出幕後藏鏡人。

PTT網友「Vek1112」19日在八卦版指出，其警察朋友當天看到徐巧芯駕車違停紅線，但要上前開單時，徐巧芯卻嗆「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」。該發文引起網友熱議，然而徐巧芯澄清是詢問員警，是否應先勸導，自己也4至5次說可以開單，只是對方最後仍不願意。信義警分局也指出，經調閱密錄器，徐巧芯全程確實沒有要求同仁不要開單，反而是請他依規定開單。

事後徐巧芯透露Vek1112兩度私信道歉，坦言查證不實，深感懊悔；不過徐也抓包該網友稱下午積極聯絡其服務處和辦事處，但實際是打電話給議員邱威傑及其助理，讓她相當困惑。此外，Vek1112被起底是羅東國小老師，其名與長期攻擊台北市長柯文哲的臉書粉專「柯粉的超譯天地」，其中一名管理者相同。

只是儘管徐巧芯已出面澄清，信義警分局也背書，但原先違停的消息仍在諸多綠營側翼粉專流傳。對此，趙少康20日在臉書表示，「綠營一條龍抹黑 挺巧芯全面提告！」

趙少康說，徐巧芯調查分析與監督執政戰力十足，早被民進黨冠上「四大寇」封號，視為眼中釘，綠網軍恨不得除之而後快，但這次造謠抹黑徐巧芯「叫警察不能開單」的認知作戰，顯然讓見獵心喜的綠營側翼集體踢鐵板。

趙少康表示，Vek1112擔心被告，轉而向徐巧芯道歉承認錯誤，希望獲得原諒，但綠營網軍的一條龍抹黑操作，仍然粗暴而且惡劣。

趙少康批評，網友已經整理出十幾個綠營側翼粉專在網路瘋狂洗「徐巧芯囂張跋扈」的風向，即使爆料人已公開承認自己造謠並道歉，這些側翼還是裝沒看到繼續教育攻擊，不問是非真相，一心只想誅殺政敵，轉移蔡政府防疫不力的焦點，事實才剛走出門，謊言已經遍及全城，真是台灣最大的悲哀。

「令人好奇的是，這些側翼短短幾小時內就產出各種哏圖、文章，遍及各大版面，究竟他們都是義勇軍，還是領了錢的網軍？躲在鍵盤後大肆造謠引導風向的究竟是誰？」趙少康表示，支持徐巧芯全面提告，把這些幕後黑手都揪出來，讓大家看看這些「藏鏡人」的真面目。

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趙少康徐巧芯違停開單綠營側翼

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