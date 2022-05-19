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繼麥當勞、肯德基！台鐵這些點也停賣便當　原因曝光

▲▼ 因人員確診和居隔，台北車站部分便當銷售點停售便當。（圖／台鐵提供）

▲ 因人員確診和居隔，台北車站部分便當銷售點停售便當。（圖／台鐵提供，下同）

記者李姿慧／台北報導

繼麥當勞不賣薯條、肯德基不賣蛋撻後，有眼尖民眾發現台鐵台北車站有銷售點掛出公告停售便當，讓民眾吃驚：「難道台鐵也不賣便當了！」。經查，台鐵七堵和台北餐廳因有人員確診和居家隔離，導致人力吃緊，目前台北車站2號店、4號店、桃園店及中壢店自5月4日起暫停營業停售便當迄今。

在麥當勞不賣薯條、肯德基與蛋撻劃分界線後，有民眾發現台北車站便當銷售據點掛出公告宣布停售便當，據了解，台鐵因七堵與台北餐廳有約3到5人確診，以及部分員工家人確診需居家隔離，導致人力吃緊，加上台鐵需消毒工作場域，並對人員分流，因此台北餐廳轄下台北站2號店、4號店、桃園店及中壢店自5月4日起暫停營業，迄今仍停售便當。

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▲▼ 因人員確診和居隔，台北車站部分便當銷售點停售便當。（圖／台鐵提供）

▲▼ 因人員確診和居隔，台北車站部分便當銷售點停售便當。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，鑒於近期疫情升溫，台北餐廳及七堵餐務室確診員工已遵照規定居家隔離，曾與其密切接觸者亦加強自主健康管理或進行自我健康監測。台北餐廳及七堵餐務室分別依據「餐飲業防疫管理措施」指引規定，增加環境深度清消。因便當製作及深度清消不宜同時進行，故轄下販賣台有暫停營業情形。

台鐵指出，目前1號店及板橋店，5月7日及8日二天暫停營業，進行環境深度清消，自5月9日已恢復營業；七堵餐務室製作供應的七堵店、汐止店、南港店、松山店及台北夢工場店，自5月11日起，已經恢復正常營業，基隆店5月18日起恢復營運。

不過台北餐廳轄下台北站2號店、4號店、桃園店及中壢店自5月4日起暫停營業，迄今仍維持停業和停售便當。台鐵表示，因應人力調整，台北站一號店及板橋店一定會維持營業，但其他銷售點需要調整人力，因此仍有停售便當情況。

▲▼ 因人員確診和居隔，台北車站部分便當銷售點停售便當。（圖／台鐵提供）

▲▼ 因人員確診和居隔，台北車站部分便當銷售點停售便當。（圖／台鐵提供）

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