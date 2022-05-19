▲台鐵員工端午不加班行動是否照常，工會5月25日開會決定。（圖／記者李毓康攝）



記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資經紅眼爆肝9小時協商4大訴求，包括安全、子法協商、資產配置和員工權益等，交通部長王國材今(19日)在立院當場承諾同意未來設置安全委員會將加入基層員工參與，至於其他3議題承諾，仍待台鐵勞資協商。台鐵企業工會表示，下周將視交通部和台鐵是否提出具體承諾，預計5月25日召開擴大常會，決定端午不加班行動是否取消。

台鐵公司化爭議未解，台鐵工會繼五一勞動節後，再發起端午、中秋、國慶及11月26日九合一選舉投票日不加班連署，即便勞資昨(18日)至今凌晨歷經於9小時爆肝協商，台鐵工會仍表示，若政府對工會訴求無務實回應，國定假日不加班行動將照常。

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台鐵企業工會秘書吳長智表示，台鐵要永續經營，但依照台鐵現行結構，公司化後情況會更慘，因核心主管以及中高階主管加給偏低，無人要接手，第一線職務也是如此，應該先從留住人才著手，否則台鐵公司一掛牌，台鐵員工1.7萬人，恐怕會剩下不到1萬人，怕技術出現斷層，銜接會出現問題。

▲台鐵員工五一集體休假，僅開出18班次，工會預估端午恐更少。（圖／記者李毓康攝）

吳長智表示，工會一直強調，台鐵永續並非要增加薪水，而是針對重要關鍵職務和基層，薪資不能比外面差，台鐵第一線技術基層底薪最低2.8萬元，僅比基本工資多一點點，如何養家活口，這些還都是技術面人才，在外面找工作，薪水恐怕不是這些，在台鐵還要夜間輪值，要如何留住人才；另台鐵未來組織要多角化經營，整個策略如何執行，都要有共識。

吳長智坦言，相較五一勞動節整體有9成員工連署不加班，此次端午等國定假日連署目前統計約7成，其他仍陸續連署中，但司機員部分相較五一更加堅定，不加班人數更多，1400人恐怕只有6人出勤，司機員比五一更加堅定，也期盼交通部能提出具體承諾，讓員工華麗轉身，員工知道台鐵有未來，才會出來上班，至於端午不加班行動是否照常，要看下周一(23日)、下周二(24日)交通部能不能提出具體承諾和回應，5月25日工會將召開會議決定。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，若交通部對工會四大訴求有實質承諾，希望端午不加班連署是備而不用，但仍要看具體實現情況而定，工會5月25日將邀集工會各分會理事長以及全國火車駕駛產業工會各分會召開擴大常會，端午不加班行動要不要繼續，25日開會由各分會決定。