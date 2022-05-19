台鐵公司化後國定假日還能不上班抗爭？　交長曝關鍵點

▲交通部長王國材出席立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化勞資爭議未歇，繼五一勞動節不加班集體休假後，台鐵工會再發起端午、中秋、國慶及11月26日九合一選舉投票日不加班連署，估端午可開出班次恐不超過10班，比五一還少。立委今(19日)在立法院交通委員會質詢台鐵公司化後是否還能國定假日不加班，交長王國材表示，除非公司化後勞資協議團協有簽訂假日輪班相關約定。

台鐵勞資雙方昨(18日)下午3時在交通部及勞動部2次長主持下談判，針對安全、子法協商、資產配置和員工權益等4大議題，馬拉松協商超過9小時，至今(19日)凌晨才結束，雙方初步交換意見後仍待後續協商，不過工會表示近期資方再不拿出務實態度面對工會訴求，國定假日不加班行動將持續進行，台鐵員工端午不上班危機仍未解除。

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立委趙正宇今在交通委員會質詢時表示，很多民眾覺得很奇怪，為何要用不加班來抗議，運輸業本來國定假日就要輪班，擇日補假，台鐵公司化後會不會比較好？會不會比較不會發生？

▲交通部長王國材出席立院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

王國材表示，台鐵招考時就有說明假日要出勤，有假日輪班制度，擇日補休，但確實《勞基法》給予台鐵員工假日出勤要經過員工同意空間，除非公司化後透過勞資團體協議把相關規定簽下來。

王國材強調，目前仍在與台鐵工會溝通中，針對端午疏運，現在已有應變計畫，西部所有窗口以及東部類火車，將在4小時內動用所有資源啟動應變，國外也是這樣，類似類火車應變4小時內啟動；昨天協商雖然沒共識，但有進展，昨天也討論到晚上12點，「結束紛爭是最重要目標，現在還有時間，會來執行。」