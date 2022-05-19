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台南高中以下學校　23日至29日全面暫停實體課程

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝說明指出，因應疫情發展，台南考區的防疫嚴陣以待，將增開194間第二類備用試場（防疫試場），請學生安心會考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應國內疫情由北向南擴張趨勢，為確保學生安全，市長黃偉哲宣布，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，下週5月23至29日，全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國內疫情由北向南擴張趨勢，台南市疫情將隨之升溫，為確保學生安全，台南市長黃偉哲19日宣布，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，下週5月23至29日，全面暫停實體授課，改為線上教學。

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝說明指出，因應疫情發展，台南考區的防疫嚴陣以待，將增開194間第二類備用試場（防疫試場），請學生安心會考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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教育局長鄭新輝指出，但各校（園）所在區域若未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持現行實體授課方式。家長如無法照顧或其他原因，學校、幼兒園及課照中心須提供其子女到校(園)學習之基本照顧服務。非營利、準公共及私立幼兒園則授權其自主決定所要採取的暫停實體課程方式和日期。

市長黃偉哲表示，台南市疫情相較於其他五都相對安全，已陸續啟動各項防疫措施，並針對5-11歲及12-17歲學生施打疫苗，惟近日疫情變化劇烈，有自北部蔓延至南部的趨勢。專家評估下週有可能為疫情高峰，由於國小學生尚未完成疫苗施打，近期有許多家長、教育團體期待市府能採取較嚴謹的學校防疫措施，因此在和部分縣市長討論後決定，下週暫停實體授課一週，5月23日至29日高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）同步改採線上遠距教學，以避免群聚，降低染疫風險。

▲因應國內疫情由北向南擴張趨勢，為確保學生安全，市長黃偉哲宣布，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，下週5月23至29日，全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，對家中無平板和無線網路的學生，都可以向學校申請借用。若有學生家長無法請假在家照顧或其他原因，而有到校或到園學習及照顧需求者，會由學校、幼兒園或課照中心提供必要的學習和基本照顧服務，包括學習場地安排及午餐供應等，對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助等。

教育局鄭新輝局長表示，由於台南市自5月9日至18日，有124所國中小都沒有因師生確診而停課，若這些學校認為維持實體上課較好，仍可經由校內防疫專責小組決議後，自主決定維持現行的授課方式。為因應全面暫停實體授課之需，針對資訊設備使用較不熟悉的國小1-4年級，教育局將同步啟動公版直播教學課程規劃，提供任課教師、學生和家長更多元的線上學習資源。

有關5-17歲BNT校園疫苗施打的排程規劃，教育局表示，原訂日期5月27日至6月14日進行施打，為配合下週高中以下學校暫停實體課程，經與衛生局協調及徵詢南市校長協會代表意見後，已將施打日程調整為5月30日至6月17日。

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