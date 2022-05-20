新竹3戶所520推「類婚禮」　吸217對新人登記「我們結婚了」　



▲新竹市三區戶政為520打造浪漫佈景，讓前往登記的新人留下深刻印象。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

520諧音我愛妳，甜蜜諧音吸引新人在這天互許終身，新竹市3區戶政事務今年所首度打造類婚禮場景供新人拍照留念，截至下午3點，吸引217對新人登記結婚，其中包含4對同性結婚。

市府指出，截至今日下午3時已為217對新人辦理結婚登記，為平日的10倍，人數仍持持續增加。為見證新人幸福時刻，新竹市3區戶政事務所以「清新、浪漫、自然」元素布置結婚專區，打造如婚禮現場氛圍提供新人拍照留念，感受新竹市的滿滿祝福。

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▲▼三區戶政分別打造出區域限定佈景，讓今日前往登記的新人感到浪漫。

30幾歲的呂先生則說，他與妻子一人來自彰化、一人來自高雄，兩人從大學起展開交往，期間他曾至外地工作3年，遠距雖然辛苦，感謝妻子體諒不離不棄。他說，妻子畢業後北上至竹科上班，當兩人決定結婚後，他也搬回台生活並定居新竹，兩人愛情長跑11年，總算在今日簽下結婚證書，邁入人生新階段。

為讓竹市結婚新人感到暖心，3區戶政所紛使出渾身解數，首度打造類婚紗場景，擺脫過去制式的公部門印象，東區戶政所變身唯美牽手花牆、北區戶政所為浪漫暈染花鐘，香山戶政所則營造海洋自然風，都是為了讓前往登記的新人留下最特別的紀念。

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