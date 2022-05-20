宜蘭疫情又創新高＋2201　即日起推35家一站式服務診所

▲▼宜蘭疫情又創新高＋2201，為讓民眾能快速又安全的就醫，宜縣府即日起推35家一站式服務診所。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(20)日宣布宜蘭縣新增2201名確診個案。有鑒於確診人數逐漸攀升，為了讓民眾獲得快速的醫療服務，宜蘭縣長林姿妙宣布，宜蘭縣即日起推出一站式服務診所，共有35家診所參加，讓民眾能快速又安全的就醫。

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宜蘭疫情又創新高＋220，衛生局表示，因應確診人數眾多，為了讓民眾獲得快速的醫療服務，縣內成立35家一站式服務診所，可提供結合快篩判讀、視訊診療、開立抗病毒藥物和居家照護等完整性服務，請有就醫需求的民眾依照分流原則就診，才能快速又安全的就醫。

另外，縣長林姿妙也特別感謝南澳鄉大愛診所。大愛診所在南澳鄉深耕多年，因應COVID-19醫療需求，大愛診所首創全縣之趨，是第一家可做PCR採檢、視訊判讀快篩結果、視訊診療、提供居家照護服務的診所，成為縣內醫療團隊最南端的閃耀之星。

而衛生局也提醒民眾，進行採檢PCR請主動更新手機號碼，以利即時收到簡訊和進行自主回報。一旦手機號碼不正確，衛生醫療單位和醫療團隊將無法聯絡，會讓疫調和就醫分流空轉，電子隔離治療單無法通知、簡訊無法發送。

20日校園疫情方面，新增確診學生數228人、教職員工19人，累計共3,771位學生、352位教職員確診。宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達84.1%，第二劑涵蓋率為79.2%，第三劑涵蓋率達63.3%。衛生局表示，第15波疫苗快打站已陸續提供服務，疫苗種類為莫德納及高端，且第一劑至第四劑皆有提供服務，請民眾儘快施打。