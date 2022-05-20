被酸無效警力！「鋼管辣女警」抓毒梟畫面曝　霸氣讓他瑟瑟發抖

記者陳雕文／新北報導

新北市蘆洲一名25歲甜美女警熱愛鋼管舞，一字馬性感指數破表。近期她因確診在家，卻在19日變成臉書【靠北police】主角，被指稱在上班抖音拍片違反紀律，女警回應，跳舞影片在休假時拍的，確診休養期間才傳到抖音；有酸民嗆她是無效警力，記者調查發現，該女警曾在巡邏時查獲毒品，還讓對方瑟瑟發抖！

▲蕭學逸外型亮麗又擅長性感舞蹈，目前IG已有1.1萬名粉絲。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲酸民攻擊蕭學逸，認為她沒辦過什麼案件所以不敢提，只是無效警力。（圖／翻攝自臉書【靠北police】）

2018年6月3日，當時在蘆洲派出所服務且年僅21歲的女警蕭學逸，於深夜近12點，跟所長正在進行巡邏勤務，行經中正路發現一台汽車行跡可疑，立即上前盤查，汽車駕駛疑似心虛，全身抖不停，蕭學逸跟所長直覺有異開始搜查，果然在駕駛的褲子口袋查獲一包大麻（毛重11.5公克）。

▲蕭學逸深夜巡邏，線上查獲毒品，還讓對方瑟瑟發抖。（圖／記者陳雕文翻攝）

蘆洲警分局表示，高姓嫌犯在接受盤查期間，全身顫抖不停，令員警感到十分可疑，詢問「為什麼抖成這個樣子？」高嫌卻辯稱「喝到假酒」，不久又改口稱「因為看到那個女警」，他才害怕發抖，警方聽完哭笑不得，詢後依毒品危害防制條例偵辦移送。

▼蕭學逸曾在蘆洲派出所服務，2018年和時任所長吳家森合照。（圖／翻攝自蕭女臉書）