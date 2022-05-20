反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！2年前清純模樣被挖出　網讚超可愛

▲軒姐宸妹。（圖／翻攝自Instagram／caiaichen_1101_）

記者曾筠淇／綜合報導

雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下新人，日前因上Joeman節目知名度大開，在Dcard上掀起爆量討論。就有網友翻出軒姐宸妹「卸下濃妝」的模樣，直呼反差太大！貼文底下也有不少網友回應，「淡妝一點真的好看很多欸！認真」、「妹妹側面好好看」。

有網友在Dcard上，以「這兩個是雙胞胎嗎」為題發文，並貼出軒姐宸妹過去上「反骨男孩」影片的片段。從畫面可見，孫生故意掉錢包，並往前飛奔，而軒姐宸妹則堅持要將錢包還給對方，跟著跑了好大一圈。

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▲軒姐宸妹1年半前的模樣曝光。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

值得一提的是，該影片是2020年12月所發布的，當時軒姐宸妹的妝容比現在淡一些，因此原PO便不禁直呼，真的太可愛！與現在反差也太大。

軒姐宸妹「卸下濃妝」的模樣讓大票網友表示，「妝淡一點、自然一點明明比較正」、「真的有可愛到！希望他們妝不要像現在那麼濃了，這樣天然的感覺很棒欸」、「其實真的蠻可愛，現在的妝容不適合她們」、「姊姊真的好可愛」、「這眼球應該沒戴放大片，超自然好看的啊」、「超可愛的欸，為什麼不維持這個風格」、「看完這個影片對她們好感度增加蠻多，如果他們現在還是以前那樣應該會蠻受歡迎」。

▲軒姐宸妹也上過黑男邱比特節目。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

留言串中，還有網友貼出另則2020年4月發布的影片，原來軒姐宸妹更早以前也上過「黑男邱比特」的節目，雙胞胎的神默契讓底下網友紛紛直呼，「雙胞胎也太可愛」、「笑聲好魔性～也很可愛」。

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