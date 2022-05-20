　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！2年前清純模樣被挖出　網讚超可愛

▲軒姐宸妹上Joeman頻道臭臉痛哭，被老闆酷炫訓話。（圖／翻攝自Instagram／caiaichen_1101_）

▲軒姐宸妹。（圖／翻攝自Instagram／caiaichen_1101_）

記者曾筠淇／綜合報導

雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下新人，日前因上Joeman節目知名度大開，在Dcard上掀起爆量討論。就有網友翻出軒姐宸妹「卸下濃妝」的模樣，直呼反差太大！貼文底下也有不少網友回應，「淡妝一點真的好看很多欸！認真」、「妹妹側面好好看」。

有網友在Dcard上，以「這兩個是雙胞胎嗎」為題發文，並貼出軒姐宸妹過去上「反骨男孩」影片的片段。從畫面可見，孫生故意掉錢包，並往前飛奔，而軒姐宸妹則堅持要將錢包還給對方，跟著跑了好大一圈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

▲軒姐宸妹1年半前的模樣曝光。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

值得一提的是，該影片是2020年12月所發布的，當時軒姐宸妹的妝容比現在淡一些，因此原PO便不禁直呼，真的太可愛！與現在反差也太大。

軒姐宸妹「卸下濃妝」的模樣讓大票網友表示，「妝淡一點、自然一點明明比較正」、「真的有可愛到！希望他們妝不要像現在那麼濃了，這樣天然的感覺很棒欸」、「其實真的蠻可愛，現在的妝容不適合她們」、「姊姊真的好可愛」、「這眼球應該沒戴放大片，超自然好看的啊」、「超可愛的欸，為什麼不維持這個風格」、「看完這個影片對她們好感度增加蠻多，如果他們現在還是以前那樣應該會蠻受歡迎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特、反骨男孩）

▲軒姐宸妹也上過黑男邱比特節目。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

留言串中，還有網友貼出另則2020年4月發布的影片，原來軒姐宸妹更早以前也上過「黑男邱比特」的節目，雙胞胎的神默契讓底下網友紛紛直呼，「雙胞胎也太可愛」、「笑聲好魔性～也很可愛」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子　購物也能很時尚

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／徐巧芯道歉了！　呱吉還原始末
LIVE／賈永婕再出手救嬰幼兒　20縣市遠距教學一次看
反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！　清純模樣被挖出
賈永婕出手！　一聽需求心碎了：先進台灣吧
快訊／「鋼管辣女警」道歉了！　遭爆上班拍抖音IG照全刪除
普丁慘了！　專家曝「2情況」將引爆政變
快訊／20縣市高中以下停實體課！　各縣市做法一次看
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫後籲快篩陽視同確診　高市議員李眉蓁：痛到懷疑人生卻被放生

居隔書大塞車！他月初確診「至今未領到」　底下一票苦主現身

彰師大、大葉大學5／30全面遠距教學　下周授權教師自主決定

不斷更新／21縣市高中以下遠距一次看　僅連江仍實體上課

快訊／彰化跟進！國高中三年線上至畢典　高中以下實體課停7天

部玉醫院千人確診引恐慌？衛生局闢謠：3院區373人無症狀或輕症

浣熊等8千種動物6／1起禁輸入　農委會：違者最高罰100萬

「確診可繼續上班」惹怒醫護！護理師躲租屋...單親母1句話逼哭她

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！2年前清純模樣被挖出　網讚超可愛

疫情期間「外送工作暴量」恐職業傷害　醫提醒腰椎、手腕放鬆秘訣

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

染疫後籲快篩陽視同確診　高市議員李眉蓁：痛到懷疑人生卻被放生

居隔書大塞車！他月初確診「至今未領到」　底下一票苦主現身

彰師大、大葉大學5／30全面遠距教學　下周授權教師自主決定

不斷更新／21縣市高中以下遠距一次看　僅連江仍實體上課

快訊／彰化跟進！國高中三年線上至畢典　高中以下實體課停7天

部玉醫院千人確診引恐慌？衛生局闢謠：3院區373人無症狀或輕症

浣熊等8千種動物6／1起禁輸入　農委會：違者最高罰100萬

「確診可繼續上班」惹怒醫護！護理師躲租屋...單親母1句話逼哭她

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！2年前清純模樣被挖出　網讚超可愛

疫情期間「外送工作暴量」恐職業傷害　醫提醒腰椎、手腕放鬆秘訣

蘇貞昌稱蔡英文就職6週年「有政府會做事」　侯友宜11字回應

學生確診數破11萬！停課一縣兩制　家長無所適從「黑人問號」　

河南商丘將建永久性方艙！耗費近6億　隔離點達1000間

癡癡守候只為牠！萌貓每天「會友私聊」　一窗之隔發展跨種族情誼

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

加拿大總理挺台參加WHA　外交部：持續爭取國際參與空間

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

6月報稅期限前賣股？庶民經濟調查出爐　58%民眾Say NO

教育部增訂「黃郁婷條款」最快6月發布　體育署：不會溯及既往

生活熱門新聞

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

1縣市豪雨特報！　今起「滯留梅雨」到週四

夫欲賣祖產救癌母！她嗆：再活也沒幾年

侯友宜「2大政策」領先中央一條街

育兒津貼8月起調升每月5千元、45.9萬幼兒受惠

白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」出發！現場擠爆萬人

陳時中稱醫療未崩潰　醫2張圖揭48%空床率真相

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

更多熱門

相關新聞

雙胞胎姊剖腹　妹「心電感應」同天生了！

雙胞胎姊剖腹　妹「心電感應」同天生了！

美國加州一對30歲的同卵雙胞胎姊妹同時懷孕，兩人不但懷得都是兒子，甚至連預產期也只差了10天。姐姐吉兒5日按照原定計畫剖腹生產，沒想到妹妹艾琳就如同心電感應一般，竟然在同一天羊水也破了，並在吉兒生產的5個小時後，在同一間醫院順利生下兒子。最令她們驚訝的是，這對同天出生的表兄弟甚至連身高體重都一模一樣。

反骨正妹為何不能哭？網分析1原因罵翻

反骨正妹為何不能哭？網分析1原因罵翻

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

一家五口雙胞胎+母確診　3月大女嬰又發燒住院

一家五口雙胞胎+母確診　3月大女嬰又發燒住院

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵

關鍵字：

軒姐宸妹雙胞胎反骨男孩黑南邱比特淡妝

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面