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明天停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐

記者李姿慧／台北報導

受水氣跟隨低壓往海面移動影響，明(21日)天中南部有機會看到陽光，北台灣水氣多，有局部短暫飄雨；週日(22日)起到下周四(26日)鋒面滯留台灣上空，轉不穩定天氣，將有斷斷續續雨勢，對流通過後則會有天氣穩定空檔時間。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚起又有水氣，梅雨鋒面週日報到。（圖／記者李毓康攝）

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謝佩芸表示，今(20日)天清晨在南方雲系影響下，屏東地區出現局部大豪雨，白天隨著水氣離開，降雨狀況緩和，下午過後，各地山區有午後雷陣雨發展；今晚到明天白天，將出現降雨相對較少的空檔，明天周六晚上後水氣又會逐漸增加，週日開始受到鋒面影響。

謝佩芸指出，週日到下周，台灣周邊天氣都不穩定，台灣南方到東方海面雲很多，今上午到白天有小低壓通過，水氣跟著低壓往海面移動，白天後台灣上空天氣放晴雲量變少，中南部地區中午前後在太陽加熱下，溫度比較高，不少地區有31度和32度高溫，北台灣高溫則有28度和29度。

▲▼ 氣象局說明天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局說明天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

今中午過後，海面上雲系逐漸離開，各地山區開始有午後熱對流發展，下午除山區外，東半部鄰近山區也會受到午後雷陣雨影響；傍晚後，午後熱對流減弱，今晚上天氣出現比較穩定空檔，僅有東半部有零星短暫陣雨。

至於明天天氣，謝佩芸指出，明天白天天氣跟今天有點像，東半部有短暫陣雨，西部和中南部大致穩定，有機會看到陽光，北台灣水氣變多，雲量多，局部短暫飄雨；明天中午過後，山區要注意午後雷陣雨發展，明晚後北方水氣增多，周日開始受到鋒面影響，台灣各地降雨機率增高，外出要攜帶雨具備用。

▲▼ 氣象局說明天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局說明天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

謝佩芸強調，預計周日開始到下周，鋒面大致都會滯留在台灣上空，轉不穩定天氣，斷斷續續下雨，但鋒面影響並非每天都在下大雨，對流發展影響時會有比較明顯雨勢，對流通過後，會有天氣穩定空檔時間。

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