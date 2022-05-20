快訊／致災性豪雨狂炸恆春半島！3hrs下200毫米　水淹民宅車拋錨

記者陳崑福／屏東報導

今(20)日清晨受對流雲逼近台灣南部影響，恆春地區從5時起下起大雨，3小時內下了200毫米等致災性豪雨，有的地區積水一度達半個輪胎深，有的機車拋錨，有民宅淹水，苦不堪言，警方一度派員管制交通，所幸積水在8時雨停後逐漸退去。

▲恆春地區20日清晨下大雨，部分路段積水 。（圖／民眾提供，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日南來水氣增多，大氣不穩定，南部及東半部有局部陣雨或雷雨。

根據中央氣象局恆春氣象站資料顯示，恆春地區清晨雨勢居全台之冠，清晨5至8時3個小時，大坪頂測站下了200毫米雨量；墾丁測站也測到一小時達84毫米的巨量，恆春鎮內及車城等測站，3小時也累積達170以上的大量豪雨。

恆春鎮內北門及墾丁南光路周邊都一度出現積水現象，淹水達半個輪胎深，有機車因此故障，警方緊急派員管制交通，幸雨勢於8時停止，積水慢慢消退。

恆春分局呼籲，在豪大雨期間，如遇路面有積水狀況，請勿強行通過，另如發現任何災情或需要警方協助時，可直接撥打110通報，警方也會針對易積水路段加強巡視，必要時進行交通管制，以維護民眾生命財產安全。

根據氣象局預測，明(21)日大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。