屏東大豪雨「驚人數字曝」！低壓擺盪「雨炸到下周四」

▲下周四前都屬不穩定天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局今對屏東和台東發布豪大雨特報，氣象局表示，恆春鎮累積雨量3小時207.5毫米，達大豪雨標準，時雨量114.5毫米，是非常強短延時強降雨；週日過後鋒面來襲，並將影響到下周四(26日)前，屬不穩定天氣，鋒面在台灣附近擺盪，將時晴時雨。

氣象局預報員謝佩芸表示，受南方水氣影響，花東地區容易有短暫陣雨，其他地區以多雲為主，偶有零星飄雨，週(22)日開始鋒面影響天氣不穩定，鋒面影響期間，並非每天下大雨，時晴時雨，天氣變化速度快。

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今(20日)天天氣部分，謝佩芸表示，清晨台灣南方有小低壓，低壓附近水氣影響南台灣和東部地區，今天凌晨到清晨，南部屏東地區有強對流雲氣影響，南屏東、台東有很明顯強降雨，隨低壓移動從台灣東方海面北上，往台灣東方海面移動，清晨南部有短暫雨，目前已緩和，下半天降雨都會比較集中花東地區，西半部平地恢復穩定天氣。

謝佩芸說，因對流很強，今上午南部觀測明顯強降雨集中屏東和南台東，恆春鎮累積3小時207.5毫米，達大豪雨標準，時雨量114.5毫米，是非常強短時強降雨。

▲氣象局說明天氣概況。（圖／翻攝氣象局直播）

謝佩芸指出，今天白天之後，隨低壓海面北上，明顯水氣移到東半部，降雨情況以花東為主，綠島、蘭嶼地區都還在強對流影響範圍內，今持續發布豪大雨特報，花東地區外，西部平地恢復穩定，山區留意午後雷陣雨。

至於明(21日)天周六，謝佩芸表示，明天天氣跟今天有點像，東半部會有短暫陣雨，西部多雲為主，中午後雨後雷陣雨，明天雲量多，北部會有零星短暫雨；明晚開始北邊較多水氣接近，明天晚上到22日白天，北部降雨將增加，週(22)日開始鋒面接近影響，天氣比較不穩定，降雨機略提高，週日白天外出攜帶雨具備用比較保險。

▲氣象局說明天氣概況。（圖／翻攝氣象局直播）

謝佩芸提醒，周日過後，鋒面開始在台灣上空，將持續到下周一、周二、到周四(26日)，好多天位置都在台灣上空，接下來受鋒面影響，天氣型態比較不穩定，鋒面影響期間並非每天下大雨，鋒面移動導致時晴時雨，整體天氣不穩定，外出攜帶雨具備用比較保險。

謝佩芸指出，因天氣變化迅速，每天下雨位置和強度都有不一樣變化；這波鋒面屬低壓帶性質在台灣附近擺盪，模擬結果還不是很穩定，水氣都有變化，每天都不一樣，將持續觀察。