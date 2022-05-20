今年5月68年來最冷　氣象局曝原因　

▲今年5月為68年來最冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(2022)年5月月1日到18日平均氣溫下探23.5度，為68年來最冷5月，氣象局表示，5月中上旬氣溫偏低研判與大尺度大氣環流有關，確切原因正在分析當中。

過往5月不少民眾已開冷氣，今年5月迄今卻有時還須穿薄外套，氣象局長鄭明典今(20日)下午在臉書上貼文指出，對很多人來說，今年5月是有生以來最冷。

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氣象局則指出，今年5月1日至18日的平均氣溫比氣候值低了超過2度，是自1951年來同期第二低溫，根據統計顯示，近70多年來最低溫出現在1953年5月，溫度為23.36度，其次就是今年5月的23.5度，等同今年為68年來最冷的5月。

▲今年5月為68年來最冷。（圖／翻攝鄭明典臉書）

對此，氣象局預報員謝佩芸表示，5月到目前為止，5月上旬和中旬的確是與往年歷史5月相比氣溫偏低，今年5月比較涼冷，但5月還沒過完，下旬氣溫要持續觀察。

謝佩芸分析，5月中上旬氣溫較低跟大尺度大氣環流有關，確切原因正在分析當中。

至於降雨量是否也為歷年前幾名？氣象局表示，因為5月還有一段時間，5月下旬可能會有降雨情況，雨量到下旬會統計資料公布。