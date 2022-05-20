透過貼圖傳達關心　丑白兔創作者保羅專訪

▲丑白兔創作者保囉。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

集中的表情加上長腿，外加可愛的表情變化讓醜白兔成為許多人的愛用貼圖，透過醜白兔的一喜一悲表達情緒，而醜白兔的創作者保羅是個年僅24歲的小女生，她透過筆下的線條向這個世界對話。

LINE是許多人工作、生活的必備夥伴，LINE貼圖也可以即時傳遞情緒，保羅平均每三個月一組貼圖，目前已創作20組貼圖，也推出過3組動態貼圖，與1組主題，每個貼圖背後都有不同的創作故事。

在一次畢業製作的討論中，討論內容屢屢碰壁，為了紓解打結的思緒，保羅隨手畫下簡單的白兔圖案，卻引來一旁的同學驚嘆，紛紛表示如果出成貼圖「我會買」。

保羅說，許多熟人都說醜白兔與她很像，但她自己卻覺得，醜白兔與自己有相似也有不相似的地方，就像自己做決定時常優柔寡斷，醜白兔卻十分果斷，她也笑說或許自己在「潛意識」裡很想變成像醜白兔一樣的人。

許多創作者都會面臨到創作的瓶頸，保羅說，過去也有一段時間進入低潮，不知道自己為何而畫，感覺畫畫變成日常的運作，沒有傳遞出自己想傳達的東西。

▲保囉透過簡單的線條傳達情緒。（圖／記者陳俐穎攝）

小時候的保羅就喜歡塗塗畫畫，不過因為家中沒有學習美術的家人，因此從五專開始，保羅就一直在設計領域打滾，做了3年左右的設計工作後，毅然決然離開自己熱愛的工作，決定專心創造丑白兔的世界。

她說，現在的自己就像桌曆中的醜白兔一樣踏上了創業的旅程，真的開始全職工作之後發現，有許多要克服的難關，要怎麼堅持自己想畫的東西？要怎麼不隨波逐流？這些都是她一直在反問自己的問題。

現在擁有了自己的品牌，保羅覺得，過去做品牌設計，現在開始規劃自己的品牌，就會想得比較多，希望畫每張圖都有自己的意義，可以傳達出背後的關心。

提到自己最喜歡的作品，她也推薦第三醜的溫馨篇與第十二醜的浮誇系職場人生，前者是創作以來第一組傳達溫馨感受的貼圖，跟過往的風格不同，而職場系列主要是因為自己熱愛工作，也希望在食用貼圖背後，可以有「浮誇」的回應。

LINE在520時也推出貼圖活動，LINE官方表示，一年一度的520是個充滿愛意的日子，無論是對愛情、友情、親情還是同事之情，只要是心中充滿著愛與感謝，都可以趁這一天用貼圖向對方傳遞心意，也整理兩大類貼圖包含示愛與感謝類貼圖，並整理520組貼圖大全，給想傳達心意的用戶選擇。