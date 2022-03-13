LINE貼圖的6個冷知識　「不可以色色」衝上排行榜第一

▲LINE為了第一組貼圖近日推出了特別活動，並分享了6個貼圖的冷知識（圖／LINE，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

這些關於LINE的貼圖冷知識你知道嗎！LINE 貼圖誕生至今已經走過10個年頭，LINE官方為了致敬第一組貼圖，特別訂定 2021年10月 日將訂為「LINE 貼圖日」，並於近日分享了6個關於LINE貼圖的冷知識，一起來看看吧！

第一個冷知識

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LINE官方公布，在2021年一整年當中，貼圖傳送最多的日子 TOP 3 分別為「5月19日(全台升級三級警戒)」、「2月11日(除夕)」以及「12月24日(平安夜)」。

2021年全台受到新冠肺炎疫情影響，政府單位在5月19日宣布全台升級三級警戒，在防疫措施的影響下，民眾多以文字訊息、視訊來代替碰面聚會，也讓貼圖的使用率大幅提升，更是LINE史上單日貼圖傳送次數最高的日子。

第二個冷知識

LINE所推出的第一組貼圖為「饅頭人&詹姆士」，同時也是LINE上面很常見的一組貼圖。LINE官方分享，在「饅頭人&詹姆士」這組貼圖當中，使用率最高的前三名分別是微笑饅頭人、比讚饅頭人與竊笑饅頭人。

第三個冷知識

另一位LINE貼圖經典角色「熊大」在經過了近10年的歲月裡，其實在外型上也有些許的變化，你分辨得出來嗎！

第四個冷知識

在眾多的LINE貼圖當中，有一大類型是使用動物繪成貼圖，而在這些動物類型的貼圖當中，貓咪、兔子、狗分別是最受歡迎的動物類型貼圖，第一名的貓咪類型在原創市集當中更是有多達160,000種。

第五個冷知識

2021年有許許多多的流行語廣為流傳，而貼圖創作者們也時常會將自己的創作與這些流行語結合，在這些流行語當中，最常被使用的前三名分別是「不可以色色」、「可以色色」以「蝦款」，前兩名源自於因柴犬卡牌而爆紅的迷因圖，而第三名則是源自於國片《當男人戀愛時》男主角邱澤（飾演:張孟成）裡的一句台詞。

第六個冷知識

LINE在一次的更新當中，新增了貼圖關鍵字功能，只要聊天訊息輸入特定的關鍵字，就會跑出自動建議貼圖在輸入欄上方，用戶就可以更有效率地傳送貼圖，對於擁有很多貼圖地貼圖大戶來說可以說是一個福音，而在這些關鍵字當中，由「好」、「哈哈哈」、「謝謝」奪得最常使用前三名。

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