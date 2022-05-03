母親節超實用！　LINE「5組免費貼圖」手刀下載

▲歡慶母親節，LINE免費精選貼圖來了！（圖／翻攝自LINE STORE，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

LINE免費貼圖優惠又來了！為慶祝一年一度的母親節，LINE本週精選5款貼圖，其中包括了《生活市集 ╳ 啊熊日常》、《松果購物 × 啾波麻糬》、《LINE購物 夯話題 × 軟爛貓咪》等超萌貼圖，用戶只要加入好友或解鎖任務就能馬上免費擁有。

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《生活市集 ╳ 啊熊日常》（點此連結，立即擁有）

下載條件：加入「生活市集#按我狂省」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：180天

《松果購物 × 啾波麻糬》（點此連結，立即擁有）

下載條件：加入「松果購物」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：180天

《保麗淨×洽虎母親節貼圖 虎哩快樂!》（點此連結，立即擁有）

下載條件：加入「保麗淨」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

《LINE購物 夯話題 × 軟爛貓咪》（點此連結，立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物 夯話題」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

《LINE購物護照★柴犬皮皮x母親節篇》（點此連結，立即擁有）

下載條件：開通「LINE購物護照」，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

