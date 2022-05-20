侯友宜：基層醫療溝通3、4周沒解決　率先2政策中央跟進推全台

▲侯友宜多項政策領先中央。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇、崔子柔／綜合報導

雙北市長近日頻因疫情砲打中央，民進黨副秘書長則說，兩人所為就是在噴政治口水，可以用一通電話溝通的事情，不用拿到記者會上作秀，而新北市長侯友宜昨（19）日指出，他很多事親自和中央溝通，但持續3、4周都沒被解決。事實上，在疫情爆發以來，侯友宜率先提出的2項新制度，都被中央採納推行全台。

侯友宜昨受訪時表示，他在擔任新北市長這2年多時間都在防疫，今年疫情爆發時，他不斷試圖和中央溝通，「很多事我溝通了三、四個禮拜，無數次都得不到任何解決」，「 總統、院長、指揮官，我打電話沒有用，請你應該下來，下來到第一線看看現在的狀況，才知道問題的所在，這才是解決問題的方式」。

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侯友宜早在4/11就首創「居家照護計畫」試運行，讓民眾以視訊方式得到專業的醫療照護，有效減輕醫療量能負擔，指揮中心則在日後推行至全台。

▲▼新北市4月26日推出的草案、中央5月7日的新制比較。（圖／新北市府提供）







另外，新北市府在4/26就喊出「居隔轉型」，將「居家快篩+自主健康管理7天」、解除電子圍籬等草案送往衛福部審核，但一周都沒有下文。中央11天後，於5/7才宣布取消「針對確診者的密切接觸者」的電子圍籬。

中央5/16再將「3+4」放寬到「0+7」，都與新北市府4/26的草案相近，唯一的差別只在中央限定打滿3劑疫苗者可免居隔，但侯友宜認為3劑施打率已達65%，放寬2劑、3劑的差別不大。