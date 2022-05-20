重症個案多！專家：防疫放太快　籲公布超額死亡數據

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情今年累計已有483例重症，其中382例死亡。面對中重症個案飆升，前國健署長邱淑媞認為，原因就是防疫措施「放太快」，導致確診病例增加太多，而且死亡個案會有3種黑數，遠比帳面上的數字嚴重，希望政府也能公布「超額死亡」的數據。

▲本土疫情即將到達高峰。（資料照／記者李毓康攝）

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避免中重症及死亡率提升是當前防疫最重要的目標之一，指揮中心指揮官陳時中表示，從各方面的醫療數據看來，「台灣絕對還沒到醫療崩潰」；但致死率的部分，從今年的狀況看來，還會再往上走，不過，不希望超過千分之一。

▲國內今年累計已有95萬4139例本土確診。（圖／指揮中心提供，下同）

根據《中時新聞網》報導，前國健署長邱淑媞直指，本土疫情中重症個案飆升，原因就是防疫措施「放太快」，導致確診病例增加太多，而且死亡個案有3種黑數，包含感染者不一定被列為新冠死亡、感染者未經檢驗確診就死亡、醫療排擠效應造成的「陪葬者」，這3類死亡數字遠比帳面上的數字嚴重，希望政府能夠公布「超額死亡」的數據。

▲19日新增59例死亡個案。

另外，關於兒童染疫的部分，邱淑媞昨日（19日）也在個人臉書PO文呼籲，小朋友感染後的長新冠（新冠長期症狀）可能高達25％，請家長們多加注意防疫。

本站曾報導《兒童染疫恐留後遺症 長新冠11症狀「注意力不集中、疲倦」都在內》，長新冠11個症狀分別為呼吸問題、心臟問題、嗅覺和味覺問題、發育問題、精神疲勞、身體疲勞、頭痛、心理和行為健康、兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）、糖尿病症狀以及新冠肺炎後遺症。