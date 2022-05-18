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港府考慮禁用Telegram　違規「起底」訊息大多來自「台灣用戶」

▲▼通訊軟體Telegram。（圖／路透）

▲港府擬禁止通訊軟體Telegram在香港使用。（圖／路透）

文／香港01

港府發現透過Telegram群組，發放警隊、立法會議員、政府官員等人士及其家人的違規「起底」訊息，自今年2月起，有死灰復燃之勢。更大的問題是，個人資料私隱專員公署近月一再要求Telegram公司，刪除有關違規「起底」訊息，但持續不獲正面回應，而有關違規訊息，大多發放來自台灣用戶。

▲▼Telegram,通訊App。（圖／達志影像／美聯社）

▲社交軟體Telegram。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士透露，若Telegram公司短期內仍不獲得妥善回應，以及刪除有關違規訊息，港府計劃透露向互聯網供應商頒發禁令，於下載程式平台，刪除Telegram應用程式。據悉，港府估計目前大約有十多萬香港用戶，仍持續活躍使用Telegram應用程式。

消息人士表示，過去7個月，公署共發現7百多宗有關「起底」違規訊息，反映「起底」問題正死灰復燃，因為去年全年的有關「起底」個案才是8百多宗。更大問題的是，公署轉介Telegram公司，獲得的正面回應，愈來愈少，由以往百分百的回應率，降至兩三成，甚至是近期的零回應。

這種趨勢令公署必須思考使用終極手段，就是首度引用《個人資料（私隱）條例》第66L條所賦予的權力，停止或限制市民連接有關應用程式發布訊息，甚至要求下載程式平台，刪除Telegram應用程式，屆時，已下載Telegram應用程式的用戶，既不能繼續使用，新用家未來也無法下載Telegram應用程式。

消息人士表示，除非Telegram公司短期有積極回應，否則公署將要被逼採取行動。

港府去（2021）年提出修訂《個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，把「起底」行為刑事化，新條例2021年10月生效。個人資料私隱專員鍾麗玲16日在立法會政制事務委員會會議上表示，2021年私隱公署共發現842宗「起底」相關個案，在「起底」刑事化後，就其中25宗展開調查，與警方的聯合行動中共拘捕6人，另外66宗個案正進行調查。

鍾麗玲指，公署已經向12個網上平台，發出227份停止披露通知，要求移除超過1000項「起底」訊息，當中約八成訊息已移除。她指，如有海外平台不移除相關訊息，公署會發出警告信，及向海外對口單位投訴。

此外，在2021年12月至今年4月，公署分別就2宗涉嫌干犯「起底」罪行進行拘捕行動，公署上周連同警方就另一案件進行聯合拘捕行動，該案涉及有人在社交平台披露警務人員、70名立法會議員及其家人的個人資料。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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