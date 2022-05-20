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誰說好喝的燕麥奶只能買進口？咖啡師也推的「高CP品牌」全台開賣讓人大喊OatYa

▲▼燕麥奶,拿鐵,職人,咖啡師,營養,健康,桂格,OatYa。（圖／品牌提供）

▲燕麥奶市場再添一枚生力軍！全新桂格「OatYa職人燕麥奶」新上市，短時間內就榮登職人咖啡師的調飲新寵。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

一杯滑順的拿鐵，是許多人一天上班上課的活力來源，但隨著養生觀念逐年深入人心，現在就連奶類攝取也要精打細算，例如有乳糖不耐症或日常健身需求的族群，有賴燕麥奶問世，終於可以放心品飲拿鐵或奶類飲品！不過，人們除了希望符合自己的體質並且得到豐富營養價值外，當然也希望手中的咖啡仍要具備滑順爽口、清爽不膩的平衡口感。難道想喝一杯比例完美的燕麥奶拿鐵，只能每天跑咖啡店報到嗎？職人咖啡師這次不藏私分享——「關鍵，其實在於選對好的燕麥奶。」

不只多了營養價值！全新桂格「OatYa職人燕麥奶」還跟鮮奶一樣好喝
在咖啡店現場，不少職人咖啡師都曾被熟客問過，咖啡和燕麥奶的比例要怎麼調整，才能在家裡享受口感香濃的拿鐵或其他乳製品？對於在咖啡圈打滾好幾年的職人咖啡師們來說，首先一定是要先掌握咖啡豆的風味。「Swell Co. Cafe」的主理人Austin就表示，他的堅持就是要有品質穩定的原料，「山小孩咖啡」店長語涵和店內夥伴，每天開店前也會為當天咖啡的研磨度、萃取度等多次校正，「Coffee Stopover」的咖啡師Leo則會選擇風味一致的咖啡和燕麥奶，一起搭配出平衡口感。不過他們也異口同聲地表示，這幾年市面上燕麥奶選擇愈來愈多，店裡也得以藉由不同品牌推出風味各異的燕麥奶拿鐵品項。

近來他們發現，熟悉且令人安心的大廠牌桂格也推出了全新「OatYa職人燕麥奶」，熱愛調飲的他們，自然想為客人們搶先嘗試看看！咖啡師Leo首先就對OatYa職人燕麥奶需要冷藏、有別於國外進口類似保久乳的形式印象深刻。在純飲表現上，「我覺得OatYa職人燕麥奶喝起來滑順爽口的像新鮮鮮奶，口感濃郁，但風味卻很清爽輕盈，很讓人驚豔！」店長語涵也認為，「這款燕麥奶穀物香味滿濃郁的，但也保留燕麥本身的甜度、無另外加糖，和咖啡搭配做成冰飲的表現相當優秀！」

▲▼燕麥奶,拿鐵,職人,咖啡師,營養,健康,桂格,OatYa。（圖／品牌提供）

▲「山小孩咖啡」店長語涵大讚，OatYa職人燕麥奶和咖啡搭配做成冰飲的表現相當優秀。

曾喝過不少國外進口燕麥奶的主理人Austin也認為，國外燕麥奶有些味道過於強烈，不管比例怎麼調整，多少都會搶走咖啡風味，甚至難以達到咖啡師重視的協調感。不過含有優質植物蛋白，風味也格外清爽的OatYa職人燕麥奶，在3位咖啡師個別以店內咖啡豆搭配合適比例後發現，結合起來完全無違和，無論是在店裡，或是一般民眾在家裡，都能調出滑順好喝的燕麥奶拿鐵。

進口燕麥奶就一定好喝、好調飲？桂格「獨家技術」打造高CP風味口感
近幾年來自國外進口的燕麥奶成本高，且品質不一，導致許多咖啡廳不願採用，或是限量供應但仍在觀望其他新品牌。注意到市場需求的全球穀物專家桂格，一直以來致力滿足植物奶族群的品飲需求，這次可說是被職人咖啡師們等到的OatYa職人燕麥奶，除了主打由專家嚴選的高品質北歐黃金燕麥，更透過微細研磨技術以及獨家雙水解製成，讓燕麥保留豐富的營養價值同時，更打造出宛如牛奶般的絲滑口感，要讓本來做好「心理準備」的族群，能夠「無痛轉換」快速投入口感依舊但風味更輕盈的燕麥奶中。

OatYa職人燕麥奶清爽的質地，讓店長語涵大推「早上剛睡醒沒食慾，喝一杯當早餐，就是滿健康的選擇！」主理人Austin和咖啡師Leo甚至意外地脫口而出「睡前喝也剛好」，主理人Austin回想，有時睡前喝杯牛奶想助眠，但腸胃就會不舒服，「燕麥奶有飽足感，同時也少了對腸胃帶來的負擔。」咖啡師Leo則認為，「有時白天吃很多東西了，能在晚上喝一杯像OatYa職人燕麥奶這樣清爽有味道的飲品 ，比起其他飲料會是更健康的選擇。」至於平日在家要怎麼利用OatYa職人燕麥奶，端出大人小孩都眼睛一亮的飲品？以下就由職人咖啡師們來示範。

▲▼燕麥奶,拿鐵,職人,咖啡師,營養,健康,桂格,OatYa。（圖／品牌提供）

▲「Coffee Stopover」咖啡師Leo對OatYa職人燕麥奶的純飲口感相當驚豔，甚至意外地脫口說出，「睡前喝也是滿不錯的健康選擇。」

職人咖啡師示範「燕麥拿鐵」完美搭配　清甜燕麥香讓大人小孩喝得超順口
一般來說，燕麥奶拿鐵比例宜1：2，一杯黑咖啡搭配兩份OatYa職人燕麥奶，就可調出完美比例。咖啡師Leo建議，咖啡可選用中焙或中淺培的咖啡豆，並且以手沖方式萃取，讓OatYa職人燕麥奶獨有的輕盈襯托手沖的清爽口感，把風味放大的同時也力求表現均衡，喝起來滑順無負擔，彼此也不會搶走各自風采！針對小朋友或不喝咖啡的人設計的飲品，則是以黑糖搭配燕麥奶，讓味道較重的黑糖搭配清爽燕麥奶，怎麼喝都不膩。

▲▼燕麥奶,拿鐵,職人,咖啡師,營養,健康,桂格,OatYa。（圖／品牌提供）

▲風味清爽、能隨意依照自己口味與咖啡或茶調整比例的燕麥奶，讓一般人在家也能做出宛如咖啡廳的精緻飲品。

面對日漸炎熱的天氣，店長語涵則是將濃縮咖啡與可可個別加入OatYa職人燕麥奶，同步再把燕麥奶冷凍後製成冰沙，分別挖2～3球覆蓋在飲品上，最後再撒上桂格穀穀樂可可脆片，這麼一來，大人與小孩的超消暑下午點心就完成了！

主理人Austin則是祭出最經典的做法，將濃縮咖啡雪克後倒入OatYa職人燕麥奶中，細緻的泡沫讓整杯燕麥拿鐵的口感更多了綿密層次。另外再以濃度與厚實度兼具的70%可可搭配清爽燕麥奶，讓原本風味濃郁的可可，更多了意猶未盡的清爽後韻。具絲滑口感和清爽風味的高水準表現，讓OatYa職人燕麥奶不僅適合純飲，做為調飲更是能隨性搭出專屬完美比例，就算不出門，也可隨時享用一杯職人手沖般的燕麥奶拿鐵。

▲▼燕麥奶,拿鐵,職人,咖啡師,營養,健康,桂格,OatYa。（圖／品牌提供）

▲「Swell Co. Cafe」的主理人Austin認為OatYa職人燕麥奶濃郁口感與輕盈風味兼具，與咖啡做成調飲，能帶出剛剛好的協調感。

小資族衝了！全台指定超商上市「優惠價」期間限定先買先賺
除了獨特的燕麥清甜香與清爽口感備受職人咖啡師肯定，OatYa職人燕麥奶也強調無添加糖、香料、膠，且無乳糖、無奶精等動物成分。少負擔、高CP值，加上可愛好記的「OatYa」品名和手繪風外包裝，在超商架上更是吸睛亮眼，讓人經過就想拎一瓶走！3位職人咖啡師也表示，未來也期待能繼續以OatYa職人燕麥奶創作出更多創意特調，甚至也期待入甜點，激盪出更多美味火花。

▲▼燕麥奶,拿鐵,職人,咖啡師,營養,健康,桂格,OatYa。（圖／品牌提供）

▲全新桂格OatYa職人燕麥奶即日起於指定超商優惠上市。

比起國外進口品牌一次就得買一大罐，小資族現在有了更划算實惠的選擇！即日起到5月底為止，單瓶原價38元的OatYa職人燕麥奶問世後，全家便利超商優惠價單入32元、2入59元，萊爾富和OK便利超商優惠價單入32元、2入60元，無論是單喝做為每天的營養補給，或是加入咖啡、做甜點或料理都是美味滿分，從此迎接燕麥奶，成為營養價值加倍的健康生活好夥伴。

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