門諾健康中心開工 ！經費尚有2億缺口　籲各界支持造福偏鄉

▲▼台灣基督教門諾醫療財團法人舉行「健康管理中心大樓開工動土感恩禮拜」，花蓮縣長徐榛蔚（左三）親自出席參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣基督教門諾醫療財團法人19日舉行「健康管理中心大樓開工動土感恩禮拜」，花蓮縣長徐榛蔚親自出席表示，感謝門諾董事長賴史忠及總執行長張文信大力支持下，促成門諾健康管理中心大樓順利動土，這也是花蓮醫療發展的重要里程碑，並預祝工程如期圓滿，完工後為花蓮鄉親提供更完善的醫療服務。

徐榛蔚表示，東台灣是上天恩賜的福地，花蓮門諾醫院故薄柔纜創辦院長數十年深入花蓮偏鄉部落，帶領醫護人員守護民眾健康；門諾醫院也從當初的30床發展為500床的社區醫院，並在卓溪鄉設立花蓮縣第一個長照C站，一路走來都有醫護弟兄姊妹的全心投入，全力完善花蓮醫療量能。

受到全球新冠肺炎疫情影響，國內第一線醫護同仁承擔起照護的重擔，縣長徐榛蔚也向全體醫護人員表達最高的敬意與感謝。「危機就是轉機！」徐榛蔚指出，花蓮台東兩縣幅員遼闊、偏鄉居民迫切需要遠距醫療克服距離限制，新冠疫情也促進國內遠距醫療的長足進步，包括花東偏鄉地區以及金門、馬祖等離島區域的居民，都能透過遠距醫療獲得最即時的看診，免於長途舟車勞頓之苦。

董事長賴史忠以舊約聖經列王記上的經節和大家分享及勉勵，並感謝貴賓們一起參與感恩禮拜及開工動土典禮，除了向神獻上満滿的讚美，也祈求讓每一位來到健康管理中心大樓的病患都得到身心靈疾病的醫治！

門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，門諾醫院是在社會大眾的捐助與期盼中所建立，一直以來門諾醫院皆以病患的需要為優先考量。近十年來，門諾看到了更多的需要，積極投入失智照護、兒童早療、矯具義肢、吞嚥治療等服務。然而除了人力與專業，為了提供更舒適寬敞的服務空間，縮短病患等待時間，2015年機構便提出健康管理中心大樓的興建計畫，後因受到新冠疫情影響，延後至今。但也因為疫情的發生，讓我們有更多的時間針對新大樓的空間、動線以及因應未來可能遇到的需求做更慎重的思考與評估，讓這棟大樓不僅能夠為整個美崙院區醫療量能與資源做好整備，未來也能與長照服務做更好的連結。

值得一提的還有，隨著智慧醫療的不斷提升，健康管理中心大樓不僅結合研華科技打造智慧建築，更朝向「WELL健康建築」的最高國際標準去量身打造，不論是建築的空氣、光線、建材配備、噪音標準等，全面落實智慧、健康、永續，期盼帶給患者最舒適的就醫環境。

門諾醫院表示，健康管理中心大樓的規劃設計為地下2層、地上5層，設計師更將花蓮名聞遐邇的太魯閣景觀意象融入其中，別具特色。樓層規劃上除了有健檢中心、產後護理之家，還設立「矯具義肢中心」、「兒童復健與早療中心」、「吞嚥治療服務中心」。

整棟建築總經費約6.5億元，門諾醫院除自籌4.5億元，還不足2億元經費，期盼在邁向更優質照護的道路上，有各界持續的支持與鼓勵，一同為東部民眾的健康及需求共盡心力。此大樓工期約2年半預估2024年底完工。

