8歲國小生斑馬線上被公車撞死　小男童目睹哭喊：弟弟！

▲長沙一名8歲國小生放學後，走在斑馬線上被公車撞死。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸湖南省長沙市發生一起死亡車禍，一名8歲國小男童放學後，揹著書包行走斑馬線時遭轉彎的公車撞上，當場重傷倒地不起，急救後不治。警方表示，駕駛公車的付姓男駕駛已依法刑事拘留，詳細案情仍待進一步釐清。

長沙交警表示，51歲的付姓公車駕駛18日下午5時12分駕駛湘A02805D公車，行經長沙市岳麓區映日路與踏雪路口要轉彎，撞上正在斑馬線上的8歲男童，導致男童重傷，送醫後不治。目前付男因涉嫌交通肇事罪，已被警方依法刑事拘留，詳細案情仍待警方釐清。

▲公車駕駛已被刑事拘留。（圖／翻攝微博）



綜合陸媒報導，男童當時揹著書包放學回家，被撞後直接倒在公車前輪下方，完全無法移動，經報案後引起大批民眾圍觀。此外，一旁疑似有另名男童不斷哭喊「我的弟弟！弟弟啊！」讓人聽得心碎。

網友看完紛紛留言，「公交車右轉，孩子在人行道上，人行道綠燈」、「太可憐了，一條幼小的生命啊」、「看到那個穿著校服、背著書包躺在車輪下的孩子真是心疼，好可憐，人生才剛開始，還在無憂無慮的階段。影片裡哭著喊著『那是我弟弟』的孩子該有多難受，家長不就要崩潰了。出現這樣的事情，司機一定要嚴懲，長沙的公交秩序一定要整頓。對於不遵守交通規則，車不讓人的司機一定重罰」、「禮讓行人，過人行道要減速」、「我在長沙這麼多年都還是會感嘆公車師傅開車好霸道」。

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