台東縣衛生局呼籲　請多利用防疫門診和兒科綠色通道

▲各醫院兒科特別門診(綠色通道)門診開設。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應COVID-19疫情嚴峻，本土確診數逐日增加，為避免急診壅塞，影響重症醫療量能及民眾就醫方便性，台東縣衛生局協調轄內部東、榮民醫院、東基、關山慈濟醫院開設防疫(發燒)門診，民眾針對COVID-19疾病可直接前往特別門診，另外也協調部東、榮民醫院開設兒童發燒特別門診，期減低與其他個案等候就醫時間。

台東縣衛生局表示，各醫院防疫(發燒)門診時間如下：部立台東醫院：星期一至星期五上下午門診時段、台北榮民總醫院台東分院：星期一至星期四 10：00~11：00、15：00~16：00、台東基督教醫院：星期一至星期五 11:00至12:00、關山慈濟醫院：星期二09：00~11：30、星期三14：00~16：30。

衛生局指出，截至5月16日，部東防疫(發燒)門診已服務過11人次、榮民醫院60人次、東基5人次，請有需要的民眾多加利用。

另外，疫情持續警戒不鬆懈，國小以下的孩子大多還沒接種疫苗，許多鄉親擔心嬰幼兒抵抗力弱、病程變化快速該怎麼辦，針對COVID-19疫情需要，提供學齡前兒童（6歲以下）快速就診，衛生局也協調部東以及榮民醫院開設兒科特別門診(即中央公告綠色通道門診)，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務，不用與其他兒童一般就醫排隊。

各醫院兒科特別門診(綠色通道)門診開設時間如下：部立台東醫院：星期二下午門診時段、台北榮民總醫院台東分院：5月26日起，每星期四上午門診時段。