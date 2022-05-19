暴雨熱點擴大　氣象局發布7縣市豪、大雨特報

▲氣象局針對7縣市發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象局今(19日)下午發布豪雨特報，受南方雲系影響，7縣市發布豪、大雨特報，其中高雄市嚴防豪雨。

氣象局表示，受南方雲系影響，易有短延時強降雨，今（19日）高雄市山區有局部豪雨，南投、高雄、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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其中氣象局針對高雄市發布豪雨特報，大雨特報範圍則包括南投縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣。

▲氣象局發布7縣市豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

根據氣象局預報，今日南方雲系北移，東半部及恆春半島的降雨仍明顯，整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及其他山區也有短暫陣雨或雷雨，但較為局部，並有較大雨勢發生的機率，中部以北平地則是雲量增加、偶有零星飄雨；今晨氣溫比昨天再高一些，各地低溫約21到23度，白天雲量增多，高溫略降，不過仍較為舒適溫暖，西半部約28、29度，東半部則在25、26度。

週五（20日）南方雲系北移加上鋒面逐漸在台灣附近形成，降雨區域增多，除了南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北也有局部短暫陣雨；夜晚清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

氣象局指出，週六至下週三（21日至25日）滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地容易會有短暫陣雨或雷雨；週六、下週日鋒面位置偏南，降雨以鋒後華南水氣一波一波移入為主，當中會有雨停的空檔，中部以北及東北部氣溫稍下降；下週一開始鋒面有逐漸北抬的趨勢，降雨以北部及東半部為主，其他地區較為局部；下週二、下週三鋒前南方上來的水氣增加，東半部及南部容易下雨，其他地區午後降雨機率也會提高。

▲氣象局預報員李孟軒說明一周溫度趨勢。（圖／翻攝氣象局直播）