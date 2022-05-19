快訊／今本土+90331！北北桃破萬　新北24,826例最多

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增90331例本土個案，另增47例境外移入，確診個案新增59例死亡。本土病例分布縣市以雙北、桃園破萬最高，分別是新北市24,826例、桃園市13,827例、臺北市12,060例，其餘有13縣市破千。

指揮中心表示，今日新增之90,331例本土病例，為43,597例男性、46,682例女性、52例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

個案分布為新北市(24,826例)、桃園市(13,827例)、臺北市(12,060例)、臺中市(7,444例)、高雄市(6,576例)、臺南市(4,795例)、新竹縣(2,702例)、基隆市(2,530例)、彰化縣(2,313例)、宜蘭縣(2,144例)、屏東縣(2,142例)、新竹市(1,877例)、苗栗縣(1,513例)、花蓮縣(1,345例)、雲林縣(1,048例)、南投縣(1,026例)、臺東縣(692例)、嘉義縣(664例)、嘉義市(462例)、澎湖縣(186例)、金門縣(137例)、連江縣(22例)，相關疫情調查持續進行中。

▲5/19新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。