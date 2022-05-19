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社會 社會焦點 保障人權

屏東執行分署靠一通電話　成功追繳欠9年的酒駕罰單

▲義務人山坡地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲義務人山坡地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔高姓男子於9年前在內埔酒駕騎乘機車，被警察攔獲而遭開罰9萬元，他在監理站辦理分期僅繳納1500元後就不再管這張罰單，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。經7年催討程序，日前義務人家屬來電，承辦書記官靠著這一通電話，成功收回近11萬元的陳年舊帳。

▲義務人山坡地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼一通電話成功追繳9年前酒駕罰單。

▲義務人山坡地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

高男於2013年酒駕被開單告發，繳了1500元後置之不理，執行署屏東分署於2015年受理該起酒駕案件後，在7年的執行程序中，曾多次通知義務人到場，但他均不理會，執行人員辦理不動產現場查封時，車輛無法進入滿是雜木林的山坡地，而高男於當日依然神隱。

書記官遂至其戶籍地現場訪查僅遇到高母，執行人員一直無法當面勸繳，義務人家屬日前主動來電表示高男生病，希望能辦理分期繳納，書記官於電話中勸諭是否考慮一次繳清，且分署目前正準備再次進行不動產拍賣程序，如繳清則義務人可保有不動產所有權，日後請領土地各項相關補助款時，權益才不會受影響。

高男家屬被書記官說服，上個月終於帶著現金到分署，繳清含健保費與其他交通罰單在內的全部欠款，屏東分署藉著一通電話，成功收回近11萬元的陳年舊帳。

據悉，該義務人名下土地是位於山坡地保育區的原住民保留地，可能會有造林獎勵金、集水區禁伐補償金、保育獎勵金等各類補償及回饋金可領取，如果案件未清繳，分署會向鄉公所及縣政府扣押領取相關補助款的權利，而且不動產一旦進入拍賣程序，還會衍生指界、鑑價等相關程序費用，這些費用最終還是要由義務人自己支付，實在很不划算。

屏東分署呼籲，酒駕零容忍，分署會繼續強力執行酒駕案件以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。

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