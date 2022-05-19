富邦產險去年賺68.5億　林楚茵開轟：不是賠不起，只是不想賠

▲林楚茵。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

防疫保單之亂持續延燒，富邦產拒絕承保防疫險重複投保件，民怨沸騰。民進黨立委林楚茵19日表示，富邦產險去年賺68.5億，母公司富邦金控則賺1446.06億元，若會因單一保單就產生嚴重的財務風險甚至倒閉，豈不荒謬。林楚茵也批評，「富邦產險不是賠不起，只是不想賠！」

林楚茵19日在臉書開門見山批評，「富邦產險不是賠不起，只是不想賠！」富邦這次對於防疫保單擅自修改規定，以有利自己的方式解釋保險契約，完全不符保險合約精神。「如果這張保單風險高到有讓公司有倒閉的可能，試問董事會有討論過嗎？現在用倒閉來威脅保戶與政府，合理嗎？」

林楚茵認為，縱容高風險保單的保險公司，不僅公司治理有問題，董事也未履行法定責任。當初風控沒有把關，如今再恐嚇保戶、恐嚇金管會說會倒，這樣的惡果不應該由保戶來承擔。

林楚茵說，去年台產防疫保單的虧損殷鑑不遠，今年卻還是有許多產險業者草率發售防疫保單，出了事再死不認帳「搏歹筊」。對於這些缺乏公司治理、沒有公平待客、失去企業誠信的保險公司，金管會要立刻展開調查，內控失靈、董事失職都應究責，不能再放任其對金融秩序添亂。

林楚茵也指，根據公開資料顯示，富邦獲利賺翻天，富邦產險2021年稅後盈餘68.5億元，賺進兩個資本額。同時背後還有個富媽媽，母公司富邦金控去年稅後盈餘高達1446.06億元，位居全國金控首位。如果會因為單一保單就產生嚴重的財務風險甚至倒閉，豈不荒謬。