西裝男深夜被丟包超商　站不穩答非所問...口袋搜出這一包慘了

▲鍾男在超商內被員警發現東倒西歪，無法平穩站立。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

30歲鍾姓男子18日晚因吸毒一直「盧小小」，遭人丟包於超商內，巡簽員警發現他東倒西歪、無法平穩站立，疑似嚴重酒醉，立即上前關懷詢問是否身體不適？是否需要救護人員，但鍾男答非所問，且身上無明顯酒味，眼尖員警發現其西裝口袋內有1包白色粉末，鍾男辯稱為氣喘藥，後證實為安非他命與愷他命混合物，員警立即將其逮捕，並依法移請偵辦。

▲眼尖員警發現其西裝口袋內中有一包疑似毒品粉末，請他配合取出。（圖／桃園警分局提供）

昨日21時30分許，桃園警察分局埔子派出所員警林家賢及張閔翔於桃園區力行路某超商巡邏時，發現1名鍾姓男子疑似嚴重酒醉，東倒西歪無法平穩站立，員警立即上前關懷詢問是否身體不適？是否需要救護人員協助？

▲從鍾男口袋中發現的毒品。（圖／桃園警分局提供）

鍾男表示，朋友載他來超商就離開了，剛才已經打電話請老婆來接他，員警見他說話語無倫次且答非所問，身上也無酒味，詳細觀察他西裝口袋內中有一包疑似毒品粉末，請其配合取出，鍾男拿出後表示那是氣喘藥，但後經檢驗係二級毒品安非他命及三級毒品愷他命的混合毒品，員警立即將其逮捕，並依法移請偵辦。