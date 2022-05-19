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快訊／全台都有！6千間7-11門市即起開賣「亞培快篩」

▲▼全台7-11開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。（圖／7-11提供）

▲全台超過6000間7-11門市將開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

本土疫情持續延燒，民眾對於快篩試劑的需求也提高，而為了讓民眾能更快速購入，7-11宣布，除北北基桃園門市持續販售之外，即日起將陸續擴大至全門市，全台約超過6000間7-11門市都能買到「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。

7-11表示，即日起全台領有藥商執照許可超過6000間門市，將限量開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每劑售價180元，每日每人限購1劑，售完為止；另外，7-11也於5/14率零售通路之先，引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，首批已完售，目前門市還持續販售多款快篩試劑品牌，像是福爾威創家用抗原快速檢驗套1入/5入、銳偵家用新冠抗原檢測試劑單入等，還有口罩、酒精等各式防疫用品。

萊爾富將在明（20）日開賣「唾液快篩」，於全台近1500家有藥商執照許可的門市，依各門市物流到貨時間，陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑售價175元，每人限購5劑。

▲▼萊爾富也要賣唾液快篩。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富明（20）日開賣唾液快篩。（圖／萊爾富提供）

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