隔離也能取貨！4大超商開放「包裹代領」　親友幫忙、視訊取貨都行

▲4大超商開放「0元包裹代領」服務。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

國內本土疫情拉警報，天天有上萬人確診需要進行居家隔離，不少民眾則反應「被隔離不能去超商領包裹怎麼辦？」對此，4大超商也宣布祭出「最新應變辦法」，但僅提供0元包裹代領服務，包括可請親友持取件人正本證件，或是以視訊方式都能完成取件。

▲全家0元包裹代領一共提供2種代領方式。

●7-11

7-11持續提供「0元包裹代領」服務，代領人可持取件者身分證件，如身分證正本、手機翻拍、列印皆可，以及代領人正本身分證件2種資料與門市核對，並簽署相關單據即可領取包裹，即日起至5月24日至7-11領取包裹還能獲得7元購物抵用券，數量有限，送完為止。

●全家

全家即日起開放「0元包裹代領」服務，一共提供2種代領方式，包括「代領人持取件者證件正本」及「代領人出示取件者證件之翻拍照片」，提醒2種方式證件皆須與取件人姓名相符並包含照片，且代領人須在收據上簽名。

且現在選定全家領包裹還能抽好康，會員凡在包裹到店2天內完成取貨（包裹到店即為首日），並於取貨時出示會員APP條碼或是報電話號碼即可自動登錄抽獎，也能掃描取件證明聯之QRcode至APP手動登錄，至6月14日前將周周抽5名幸運兒可獲得會員點數10萬點共20名，加碼再抽Let’s Café經典中杯拿鐵365杯共2名。

●萊爾富

萊爾富即日起開放「0元包裹代領」服務，可彈性委託家人朋友至門市領取，並憑視訊方式出示證件證明即可協助取貨，提醒代領者須簽名於簽單留存，而該取件措施則將視疫情狀況作滾動調整。

●OK mart

OK mart即日起開放「0元包裹代領」服務，一共有2種代領方式，包括可委託親友至門市憑取件者正本證件領取，同步須提供代領人正本證件確認，以保障消費者權益；再來是可請親友至門市，現場由門市人員或親友撥打包裹上聯繫手機，並開啟視訊，由取件人持有效證件一同視訊，採證後即可由親友代為領。

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