花蓮門諾與北榮5大面向合作　縮短城鄉醫療差距

▲▼門諾會醫療財團法人董事長賴史忠與台北榮總陳威明院長代表雙方簽訂合作意向書。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升東部地區醫療及學術品質，花蓮門諾醫院18日與台北榮總簽署合作意向書，未來將朝「醫療合作」、「醫師人力支援」、「人才培訓」、「學術交流」、「新藥臨床試驗」等多面向合作推展，強化專業醫療服務的廣度與深度，藉由兩院合作，為守護東部民眾健康共盡心力。



台北榮總陳威明院長表示，他上任時便提出五好目標，其中一個好就是「與人共好」，要與台灣各地醫療體系合作，今天就是實踐的機會。門諾醫院在花蓮地區肩負照顧民眾健康、緊急醫療的責任，以愛心關懷、照顧每一位病人及弱勢族群，深受當地居民的喜愛與信任。本次簽訂合作意向書，除希望可以提升花蓮地區醫療及學術品質，充分運用雙方各項資源，更期盼縮短城鄉醫療差距，為台灣醫療環境盡心力。





陳威明院長曾在鳳林分院服務兩年，親身感受偏鄉醫療資源不足及面臨的限制與挑戰。為縮短城鄉醫療差距，陳院長特別於今年四月親至北榮玉里分院示範「微創人工膝關節置換手術」，希望藉由他的帶領，讓更多優秀醫療人才願意至偏郷服務。



門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，此項合作意向的簽訂，不只是醫療、學術等方面的合作，最大的受惠者是花蓮鄉親。

門諾醫院院長吳鏘亮說明，與北榮自2012年起便開啟了合作的機緣，包括北榮體系至門諾醫院進行婦產科手術指導、鳳榮體系於2016年至2017年支援門諾醫院急診值班，2014年至今門諾醫院支援鳳榮眼科門診、2018年至2021年，門諾醫院陸續支援鳳榮、玉榮老醫科、神經內科以及血腫科門診。此次與台北榮總的簽訂合作意向書，不僅對於雙方醫療合作、學術交流的精進有很大的助益，透過醫療技術、品質的提升，病人可以就近獲得更好醫療，對花蓮鄉親來說就是最大的福祉。

▲門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，此項合作意向的簽訂，最大的受惠者是花蓮鄉親。



吳鏘亮院長進一步說，花蓮因地理位置、交通等因素，人才招募不易，與臺北榮總合作，獲得橫向支援，對門諾來說，著實是一大助益。未來雙方將朝「醫師人力支援」、「玉榮、鳳榮、北榮醫療合作」、「次專科訓練」、「建立共訓模式」、「學術討論」、「新藥臨床試驗」等多面向合作，讓雙方關係更加緊密，共同守護花蓮鄉親的健康。



簽約儀式簡單隆重，門諾會醫療財團法人總執行長張文信強調，藉由此次的合作意向簽訂，不僅引進醫學中心的人才與技術，也期盼讓東部地區的民眾，享有便捷與最高品質的醫療服務。