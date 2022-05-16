申請醫療防疫物資未果　徐榛蔚向中央喊話：儘速配發保障安全

▲花蓮縣長徐榛蔚由衞生局長朱家祥陪同出席中央流行疫情指揮中心召開的視訊會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心15日上午邀集各地方政府召開視訊會議，會中針對居家隔離與接觸者匡列新制以及65歲以上快篩陽性即給予口服抗病毒藥物等兩項措施進行意見交流。花蓮縣長徐榛蔚在會中針對花蓮縣內防疫需求提出反應，盼中央儘早配發防疫醫療物資。

徐榛蔚首先針對縣內大學（專）生、國軍弟兄，及其家人照護提出反應，為避免大學（專）生及國軍弟兄因染疫回到戶籍地隔離，而將感染源帶回原本是安全區的戶籍地，進而延伸成社區感染，造成社區內更多民眾染疫，建請衛福部疾管署、教育部以及國防部，對於確診的大學（專）生及國軍弟兄能夠有集中照護的地方，嚴防感染源在社區內擴散的風險。

▲徐榛蔚呼籲中央儘速配發相關防護醫療物資，給第一線醫護人員工作的基本保障。

另外，由於全台確診人數不斷攀升，第一線醫護人員對於防疫醫療物資使用量及需求量亦大幅提高，花蓮縣政府日前已向中央提出申請，但遲遲未能獲得中央配給防疫醫療物資，懇請中央正視地方第一線醫護人員的健康安全，儘速配發N95口罩、防護衣及快篩試劑等相關防護醫療物資，給予第一線醫護人員工作的基本保障，避免第一線防疫醫護體系崩塌。

最後，由於疫情發展迅速，中央對於防疫各項政策亦是不斷跟隨著疫情發展做滾動式調整，徐榛蔚期望中央能夠讓第一線防疫工作落實在「防疫」上，各項防疫政策的調整都盡可能簡化，花蓮縣政府亦會遵循中央的腳步落實防疫政策，並即時宣導、衛教，盡可能將防疫政策讓花蓮鄉親周知且遵循。

