高雄男偷「酒瓶蘭」盆栽想送壽星　來不及參加慶生會就栽了

▲溫姓男子看到別人家門前的酒瓶蘭盆栽翠綠，竟動歪腦筋偷走要送給朋友慶生。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名溫姓男子（44歲）因朋友的生日快到了，心想沒帶東西幫友慶生很沒誠意，加上友人喜歡種植盆栽，於是直接將別人擺放在門口的酒瓶蘭盆栽載走，想來個「借花獻佛」，卻沒想到，警察找上門的速度，比友人慶生會還快，酒瓶蘭還沒送出，就被請到警局作客，得不償失。

鼓山分局內惟派出所16日晚間接獲民眾報案指出，擺放在家門口前，栽種6年多的「酒瓶蘭」盆栽，突然消失不見。警方獲報後，立即調閱周邊監視器影像，發現這名竊賊當天凌晨4點多，騎機車到被害人家門口徒手搬走盆栽，放在機車踏板後揚長而去，作案過程不到10秒鐘。

警方以車追人的方式，查出溫姓男子涉有重嫌，並於17日下午將他帶回偵訊；警方調查，溫姓男子因朋友的生日快到了，不知道要送什麼才好，當天騎機車經過被害人家門前，看到門口的盆栽翠綠茂密，加上朋友有種植盆栽的喜好，於是臨時起意直接將盆栽搬走，要當作送給朋友的生日禮物。

只是溫男怎麼也沒想到，都還沒去參加朋友慶生會，就被警方找上門，只好乖乖交出「酒瓶蘭」盆栽，而失主對於警方在不到一天的時間就將盆栽找回，警方在訊後後依竊盜罪嫌將溫男送辦。