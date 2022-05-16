桃園婦買菜忘了牽機車　以為遭竊「鑰匙在身上」調電眼找回

▲警方調閱監視器發現葉婦騎車蹤影。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市71歲葉姓婦人騎車到市場買菜，因記憶衰退忘記騎而徒步走回家，並由女兒向警方報案「我媽媽的機車不見了！」，經員警耐心詢問，發現機車鑰匙仍在葉婦身上，於是調閱監視器後在一處人行道尋回失車。

▲▼警方發現機車後通知葉姓母女前來取回。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局龍興派出所13日接獲民眾報機車協尋案，立即派遣警員吳俊彤、陳君熙前往了解，葉姓老婦人向警方表示，平日將機車停於家門前，今天要用車時，才發現找不到機車，懷疑遭人竊取，請員警幫忙協尋，警方見狀先耐心安撫其不安情緒，並陪同葉姓老婦在住家周圍尋找機車，但未尋獲，警方請其再仔細回想最後一次使用機車的情形，隨後婦人才發現該機車鑰匙仍還在自己身上，警員依據葉婦描述，冒著細雨實地到其住家附近尋街道搜尋，並調閱附近路口監視器追查。

經警方耐心調閱監視器發現婦人於11日騎車外出後，未將機車騎回家，警方也調閱到葉姓老婦最後騎車畫面位置，擴大範圍展開地毯式搜尋，歷經1小時終於在龍福路上一處人行道上尋獲婦人車輛。原來是葉婦當日買完菜後，將機車停於路口，忘記騎回再徒步提著菜回家，葉姓老婦及其女兒見到機車失而復得，頻頻感謝員警積極的協助，用心守護鄰里，並協助其尋回車輛。