毒蟲拒檢狂飆1小時！闖燈逆向蛇行急煞還踹警　吃14張罰單

記者戴上容／新北報導

體型龐大的26歲胡男日前在新店安康路上騎車時違規使用手機，警方對他攔檢，胡男拒檢逃逸，竄逃1個多小時到北市大同區，過程中數次「伸出肥腿」踹警、急煞，害員警門牙斷裂、腿部受傷；警方最後在北市強勢將胡男壓制，在他身上起出安非他命吸食器，並開出14張罰單，最高可罰近8萬元罰鍰，訊後依公共危險、妨害公務、傷害及毒品危害防制條例移送法辦。

▲胡男拒檢逃逸，逃竄過程中踹警、急煞，最後遭警壓制 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，有多項毒品前科的胡男，8日深夜1時許在三峽訪友後返回新店途中，於安康路一段時，一邊騎車一邊使用手機，被路過的新店分局雙城派出所長徐彪竣與段姓警員發現，要求停車受檢。

▲ 胡男拒檢逃逸，逃竄過程中伸腿踹警、急煞。（圖／記者戴上容翻攝）

胡男拒絕警方攔查，還加速逃逸，並一路對警方飆罵三字經，途中甚至故意煞車，數次「伸出肥腿」踹警機車，還多次急煞，導致尾隨的段姓警員摔車，出現門牙斷裂及雙手、右腳等多處擦挫傷，所幸警方送醫後並無大礙。

▲ 員警腿部傷勢。（圖／記者戴上容翻攝）

警方沿途呼叫各分局幫忙圍捕，一路從新店追捕到中和、板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲、三重等處，歷經1個多小時，有名海山分局郭姓警員因此摔車受傷，凌晨2時許，警方強勢在北市大同區民權西路225巷口，將胡男攔下壓制在地，在他車內搜出安非他命吸食器。

▲ 警方在胡男車內起出安非他命吸食器。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，胡男拒檢一路闖紅燈、逆向、無照、騎車用手機、蛇行、非遇突發狀況在行駛途中任意驟然減速煞車等違規行為，共開出14張罰單，最高可開罰7萬8100元。訊後將他依公共危險、妨害公務、傷害及毒品危害防制條例將移送法辦。