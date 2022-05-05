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社會 社會焦點 保障人權

火鍋店老闆常搞失蹤！她嬌喘：太深我不行了　正宮找到真相怒告

車震。（圖／達志／示意圖）

▲車震示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名火鍋店老闆經常上班時間搞失蹤，老闆娘懷疑老公偷吃，在車子裡偷裝錄音設備，果然錄到老闆和余姓女子疑似車震，兩人激情對話「想不想我Ｘ多一點（要）」、「要不要插多一點（阿，很深了。我不行了）」，正宮氣炸提告求償100萬元，橋頭地院審理後認為余女損害老闆娘的配偶權，判賠20萬元。

判決書指出，火鍋店老闆在2017年間就曾和余女搞曖昧，兩人經常用LINE打情罵俏，老闆娘發現後，找余女談判，余女向闆娘道歉後，也答應不再聯繫。

後來火鍋店老闆雖然不再與余女聯絡，但老闆娘卻發現，老公經常在上班時間搞失蹤，擅離火鍋店好幾個小時，回來後對行蹤也交代不清，決定自己找證據，於是在車子裡偷裝錄音設備。

老闆娘事後檢視錄音內容，果然發現在2018年10月30日和11月1日兩天，老闆和余女在某停車場疑似搞車震，錄到兩人激情對話，除了呻吟聲外，還有「想不想我X多一點（要）」、「要不要插多一點（阿，很深了。我不行了）」、「舒服嗎（舒服）」、「射在裡面好不好（不要射在裡面）」等令人臉紅心跳的內容。

老闆娘氣得拿錄音內容提告，向余女求償100萬元，法院審理時，余女辯稱當天是在市場與老闆偶遇，兩人怕被來往熟人遇到，才到停車場車上談論，兩人並未發生性行為，且錄音光碟收音效果不佳，且是違法安裝，應無證據能力。

法官根據錄音內容，認為兩人確有發生性行為，有逾越一般男女正常往來之行為，余女侵害老闆娘的配偶權，應賠償20萬元，全案可上訴。

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