潛水男「貢寮海域」失蹤　消防員出動1中隊、3分隊搜救

▲新北市貢寮海域發生潛水客疑似失蹤事件。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、林彥臣／新北報導
新北市貢寮區「台2線109.5k」處附近海域，7日發生一名年約43歲的潛水男子疑似失蹤事件，報案人與友人結伴自由潛水，自行上岸後卻沒有看到朋友上岸，於是報案求救，消防隊獲報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊共14車25人前往搜救。
報案人表示，自己與朋友（失蹤者）著防寒衣自由潛水，約8點開始，約12點時自行上岸，未見友人上岸，自己搜尋到下午3-4點左右，隨後通報118協尋。
▲新北市貢寮海域發生潛水客疑似失蹤事件。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、林彥臣／新北報導
新北市貢寮區「台2線109.5k」處附近海域，7日發生一名年約43歲的潛水男子疑似失蹤事件，報案人與友人結伴自由潛水，自行上岸後卻沒有看到朋友上岸，於是報案求救，消防隊獲報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊共14車25人前往搜救。
報案人表示，自己與朋友（失蹤者）著防寒衣自由潛水，約8點開始，約12點時自行上岸，未見友人上岸，自己搜尋到下午3-4點左右，隨後通報118協尋。
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