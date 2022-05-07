潛水男「貢寮海域」失蹤　消防員出動1中隊、3分隊搜救

一名78歲的沈姓婦人，4日和家人前往南投縣溪頭健行遊玩，不料卻在和家人表示要前往上廁所後，就不見人影，讓家屬急得報警求助。南投縣消防局獲報後連3續日派員前往搜索，不過稍早卻傳出不幸消息，救難人員在約150公尺深谷中發現沈姓婦人的蹤跡時，惟沈婦已明顯死亡，目前救難人員正設法架設繩索，預計將以吊掛方式將沈婦帶離溪谷，以交由警方與家屬辦理後續行政相驗。