台東單日增699例！機構群聚258感染　分流分艙持續監控

▲台東單日爆衝699例確診，累計確診人數已達5146人。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣18日新增699名確診者，590名民眾戶籍或居住地分在台東、109名為外縣市醫院通報，確診個案數累計5146人；目前仍管理接觸者為3121人。另外，為提升校園防疫安全，縣長饒慶鈴縣長呼籲父母儘速帶孩子接種疫苗，可降低感染風險。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，目前人口密集機構共7間有發生群聚事件，養護機構部分有五間，共新增19名確診個案，累計確診205名（員工57名;住民148名）；身障機構今日新增3名接觸者發病，皆於居家隔離中，故無新增接觸者，已完成就醫評估並開立抗病毒藥物，院童累計7名確診個案（員工3名;院童4名）；矯正機關1間本日擴大採檢，共新增38名確診者，皆為同區受刑人，該監疫苗施打率大於9成5，皆為輕症或無症狀，衛生局除協調醫療單位進入協助診斷評估用藥外，亦已完成相關確診者分區分流照護動線規劃，與後續定期採檢事宜。

▲台東人口密集機構群聚感染達258人。

縣府已落實分艙分流、人員健康管理及手部清潔，及相關接觸者定期採檢，如快篩陽性個案立刻安排醫療院所評估針對有中重症風險個案盡早提供抗病毒藥物。

校園新增確診110生、15師，累計共934生、103師。近日兒童確診數不斷增加，為提升校園防疫安全，縣府已請各校將COVID-19疫苗接種評估暨意願書發送家長，讓家長有7天的充分時間思考是否施打BNT兒童疫苗及國高中施打第三劑BNT疫苗，饒慶鈴縣長也指示教育處協調衛生單位，安排醫療院所到校為國小以上學生施打，以建立保護力，降低孩子染疫重症風險。