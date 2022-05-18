▲台東縣各校發送兒童及青少年BNT接種評估意願書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心及教育部已發函各縣市政府兒童及青少年BNT疫苗接種指引，為加強兒童及青少年保護力，台東縣政府已請各校最慢於18日前，將COVID19疫苗接種評估暨意願書發送給家長，讓家長有7天的充分時間思考是否施打BNT兒童疫苗及國高中施打第3劑BNT疫苗，教育處也將盡快與衛生單位合作，安排國小以上學生到校施打，最快可在25日起安排校園集中施打。

教育處強調，近日兒童確診數不斷增加，為藉由接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學，近日已請各校發給家長「兒童及青少年BNT疫苗接種評估暨意願書」，也要呼籲家長應仔細閱讀瞭解相關疫苗接種事宜，另無論是莫德納或BNT都是經過政府EUA授權許可施打的疫苗，對孩童都有其保護力，若家長先前已有勾選同意施打兒童莫德納疫苗，縣府仍充分尊重疫苗選擇權，無論是選擇莫德納或兒童BNT學校都會安排施打。

教育處長林政宏也表示，若是滿5歲未入小學之兒童，亦將由學校提供接種評估暨意願書，才會安排前往指定醫療院所辦理接種作業，讓兒童在疫苗接種有更完善的風險預防。