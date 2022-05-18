7／1起鹿野高台空維區管制2類汽機車　未依規定最高開罰6萬

▲7月1日高台空維區管制未定檢機車及1至3期柴油車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護台東縣鹿野高台風景區空氣品質、守護居民及遊客健康，全國首座國際級風景區空維區鹿野高台空氣品質維護區，即將於7月1日起實施，主要針對未完成定期排煙檢測的機車、以及1年內未進行黑煙檢測的1至3期柴油車(即出廠日期為95年9月30日前柴油車)，管制範圍自永安村龍馬路及高台路口起至鹿野高台園區。

環保局表示，鹿野高台空氣品質維護區自1月公告後即展開加強宣導，除了行文全縣各公務機關、相關公會及農會協助宣導外，也不斷發送訊息於各式傳媒，目前已於空維區外圍完成四處告示牌的設置，供民眾預先了解管制路段及車輛種類，車主如有違反將按車型處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

自1月公告以來，台東縣環境保護局已陸續至鹿野當地提供2場在地柴油車排煙檢測服務，車主如有不便前往臺東市中興路橋下的柴油車排煙檢測站，也可以預約鹿野當地檢測，近日來接獲許多民眾詢問，環保局特別依民眾需求再安排鹿野當地檢測服務，此外，配合環保署政策，目前也另有2處空維區規劃中，分別是台東市公車轉運站周邊及池上伯朗大道周邊，未來將召開協商會與各機關及居民討論管制事宜。

環保局長郭建成指出，今年1月公告鹿野高台空氣品質維護區，柴油車輛分3階段實施管制，第1階段即今年7月1日起，管制95年9月30日前出廠的柴油車，即為第1期至第3期柴油車，經統計設籍鹿野鄉的1至3期柴油車共有285輛，環保局已全數寄發通知，目前214輛有檢驗紀錄，208輛檢驗合格，檢驗率是72.9%，請未完成檢測車主盡快配合完成檢測。

環保局呼籲，鹿野高台空氣品質維護區未來將自114年及116年7月1日起，陸續辦理第2及第3階段，分別增加管制100年12月31日及108年8月31日起前出廠的柴油車，即第4及第5期柴油車，管制前也將會加強宣傳及提供在地檢測服務。