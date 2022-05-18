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校園是否全面改遠距？　朱立倫轟中央「有政府會擺爛」：快定案！

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（18日）在臉書批評蔡政府「有政府會擺爛」，讓學生暴露在染疫風險下，且6至11歲兒童疫苗施打率僅約10.74％。朱立倫說，為守護孩子們的健康，他提三點要求，除提高兒童疫苗施打率外，應立即定案各級學校是否全面改為遠距教學，補救教學進度、解決數位落差配套也要備好。

朱立倫18日在臉書表示，「有政府會做事」是蔡政府大內宣試圖塑造的形象，但在如今疫情亂象叢生下，已經徹底淪為「有政府會擺爛」的笑話。朱說，請問天底下有哪一種政府，會讓國家未來的棟樑、會讓父母最疼愛的寶貝孩子，暴露在危險的染疫風險下，且毫無有效配套跟可靠指引？

朱立倫表示，最諷刺的，是在「全國兒童安全日」三天後的18日，全國已有9萬9271例確診，但與此同時6到11歲的兒童疫苗施打率，以衛福部前日公布接種數除以小學生人口，只有約10.74％。

朱立倫說，國民黨早就要求政府提早部署採購的BNT兒童疫苗，直到前天才抵達台灣，蔡政府如果沒幫孩子們超前部署，沒保障學生們有足夠的抗病毒保護力，為什麼不指示教育部在接下來即將來臨的疫情高峰期，暫停實體課程，全面遠距教學？

朱立倫也質疑，如果快篩真的如民進黨宣稱的「非常夠」，為何不考慮多國經驗，透過提供足夠的快篩，讓孩子及老師們能在確定採陰的狀況下，再安心來學校上課？

朱立倫批評，蔡政府的高官們，拜託你們多一點同理心，天底下絕對沒有這麼會整人的政府，竟可以把百萬名家長的擔憂放一邊，只會讓父母們「自主應變」、要學校「彈性調整」，造成校園防疫亂象叢生。

因此，朱立倫表示，守護孩子們的健康，他三點要求政府別再擺爛，第一、各級學校是否全面停課改為遠距教學，應立即確定方案；第二、如確定全面改為遠距，補救教學進度、解決數位落差配套要備好；第三、積極提高兒童疫苗施打率。

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