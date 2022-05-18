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嘉縣環保科技執法大升級　「天眼+千里眼」監控空氣污染

▲▼嘉義縣空汙執法科技大升級，樓高120公尺高塔架設ai監視器 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義縣空汙執法科技大升級，樓高120公尺高塔架設ai監視器，可自動判別空汙成因。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣為打擊非法露天燃燒及公害空氣汙染，選擇在鹿草焚化爐煙囪頂端建置在全國最高點的AI智能煙霧探測系統運作情形。高達120公尺的科技系統，可以24小時、360度視角監測並自動辨識7-10公里範圍內不明的空污來源，是科技執法的典範案例，將有效大幅提升稽查績效，縣長翁章梁18日前往焚化爐聽取環保局長張根穆、雲科大智慧數據科學研究所助理教授王斯弘系統運作情形和效益。。

▲▼嘉義縣空汙執法科技大升級，樓高120公尺高塔架設ai監視器 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣空汙執法科技大升級，未來將於嘉縣各高點架設有效掌握各地區空汙。（圖／記者翁伊森攝）


嘉義縣歷年空氣污染的公害陳情案件，屬露天燃燒約占32%。環保局2016年在鹿草焚化廠煙囪頂裝設監視攝影系統，以全國首創「千里眼計畫」，掌握轄內露天燃燒等空污行為，稽查員每天查看監控畫面，礙於露天燃燒事件多屬時間短、規模小事件，無法即時查獲及蒐證。

▲▼嘉義縣空汙執法科技大升級，樓高120公尺高塔架設ai監視器 。（圖／記者翁伊森攝）

▲環保局長張根穆簡報科技升級技術。（圖／嘉義縣政府提供）


2020年環保局裝設了300點空氣品質感測器，以科技輔助稽查，並運用空拍機、監視攝影及移動式空品感測器等設備，結合大數據物聯網與AI智慧學習，提升空氣污染監控量能，並鎖定重點熱區加強稽巡查，快速掌握污染事件，及時解決污染問題，就是要讓民眾對污染改善有感。

▲▼嘉義縣空汙執法科技大升級，樓高120公尺高塔架設ai監視器 。（圖／記者翁伊森攝）
今年監測設備再升級，與雲林科技大學合作，將制高點監視器升級為「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，透過AI智能辨識偵測煙霧發生時間和地點，及時告警、傳訊通知稽查員第一時間前往處理，降低燃燒產生的空氣污染物擴散，也讓污染行為無所遁形。


智能煙霧探測器以制高點優勢，結合AI人工智能，24小時、全年無休監控並自動辨識空污事件，由系統即時傳輸告警通報，大幅提升稽查效能，嘉義縣創新推動因地制宜的空品改善策略，執行績效已連續2年榮獲環保署評鑑「特優」的首獎肯定。

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