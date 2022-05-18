快訊／增41死！本土暴增8萬5310例「再創新高」　境外移入+46

各地醫療量能因應新冠疫情日趨緊繃，據了解，衛福部盼社區醫院加入開設專責病房行列，若有住院患者確診，採「就地收治」的方式，讓社區醫院協助紓解醫院壓力。而中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在人力、硬體上等配套討論目前已經告一段落，會先研擬SOP好讓醫院執行。