快訊／增41死！本土暴增8萬5310例「再創新高」　境外移入+46

記者嚴云岑／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增8萬5310例本土個案與46例境外移入。本土個案中，新北增2萬7230例最多，台北增1萬2069例，其餘破五千例縣市分別為桃園9658例、高雄6805、台中6770例。今日另增41例死亡，平前次高點。另183例增中重症，其中重症30例、中症153例。
▲5/18新增病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心今日公布國內新增85,356例COVID-19確定病例，分別為85,310例本土個案及46例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增41例死亡。
指揮中心表示，今日新增之85,310例本土病例，為41,073例男性、44,211例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(27,230例)、臺北市(12,069例)、桃園市(9,658例)、高雄市(6,805例)、臺中市(6,770例)、臺南市(4,130例)、基隆市(2,428例)、新竹縣(2,301例)、屏東縣(2,105例)、彰化縣(2,035例)、宜蘭縣(1,936例)、花蓮縣(1,611例)、新竹市(1,287例)、苗栗縣(1,134例)、雲林縣(927例)、南投縣(705例)、臺東縣(699例)、嘉義縣(646例)、嘉義市(464例)、澎湖縣(201例)、金門縣(160例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月19日至5月15日，死亡日期介於5月11日至5月15日。
指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為19例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國1例、調查中45例，入境日介於今年3月29日至5月17日。
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