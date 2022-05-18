到處都是Omicron！醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

▲醫師表示，現在外面都是Omicron，要避開已經很困難了。圖為中正紀念堂車來速PCR篩檢站。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本土疫情不斷延燒，今（18）日新增個案直衝8萬5310例，創新高確診，其中新增183例中重症，41例死亡個案。感染科醫師李韋辛表示，現在外面到處都是Omicron，要躲掉已非常困難，雖然打疫苗仍可能感染，但對防重症、家庭傳播都有明顯改善，尤其是打滿三劑疫苗效果最好，呼籲每天在外打拼的民眾，若未打疫苗，趕緊接種。

李韋辛今（18）日在個人臉書粉專指出，目前打滿3劑疫苗，不只對Omicron株有預防重症的效果，對於「家庭傳播」也有明顯改善。根據丹麥研究顯示，不管是沒打疫苗，或打滿兩劑、三劑者，感染Omicron BA.1或BA.2的變異株後，打疫苗組的Ct值並沒有比較高（Ct值高表示病毒量比較少）。

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李韋辛醫師也強調，若以Omicron BA.1變異株為參考值，會發現不管有沒有打疫苗，BA.2的感染力大約是BA.1的2至3倍。但如果有打疫苗（不論是兩劑或三劑），傳染給家庭其他成員的比例有下降。整體來看，打三劑的效果，會比只打兩劑更好。

李韋辛說，現在外面滿是Omicron變異株，要避開已愈來愈困難，建議每天需要出外打拼的朋友，若能打但還沒打滿三劑，建議趕快去打滿三劑，才能保護自己心愛的家人。