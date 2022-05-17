　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

應徵特助慘淪性玩偶！出差壓床淫喊：妳是我的　上班10天變惡夢

▲印度強暴事件頻傳，如今不法商人將性侵影片當A片賣。（圖／達志／示意圖）

▲女特助指控老闆在她上班10天之內，多次利用權勢猥褻，還試圖性侵。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女子應徵當上某香港在台分公司的老闆特助，1個禮拜後一起到北京出差，李姓老闆露出本性，不斷對特助毛手毛腳，甚至直接把特助壓在飯店床上，用下體隔著褲子磨蹭喊：「妳是我的女人」，回台當天仍繼續非禮，被害人短短10天飽受驚嚇與屈辱，但因只有公司電梯監視器畫面可當證據，台北地檢署17日依性騷擾罪起訴李男。

據了解，李男是澳門人，擔任某香港投資顧問公司在台分公司負責人，2019年間，李男開出特助職缺，剛好來自香港的被害人，因男友關係想留在台灣工作，順利應徵到工作後，原以為就此可以和男友一起生活，沒想到卻是惡夢的開始。

▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

▲女特助稱出差時，曾被老闆壓在床上，用下體隔著褲子磨蹭。（示意圖／達志影像）

被害人提告指控，她是2019年3月11日到職，才稍微熟悉工作內容後，19日就陪李男到北京出差，在飛機上，李男開始亂摸被害人大腿等隱私部位，等入住北京飯店，李男趁她因公進入房間時，把她壓在床上，隔著褲子用下體磨蹭她，喊著「妳是我的女人」。

人在異地的被害人驚恐萬分，好不容易逃回自己房間，李男又打電話叫她回去提供按摩服務，之後一直和老闆保持距離，仍不時被老闆強摟、強吻，忍到21日差旅結束返台，在回辦公室的電梯裡，被害人也緊緊地縮在後方角落，李男卻不顧電梯裡還有其他人，摟抱被害人。

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲全案最後只有特助和老闆回台灣時，在公司電梯內被錄下的監視畫面可當證據。（示意圖／Pakutaso）

被害人指控，等2人進到公司辦公室，李男又抓摸她的大腿，她嚇得奪門而出，找同事哭訴，最後決定對李男錄音蒐證，提告李男涉嫌利用權勢性侵未遂、利用權勢強制猥褻等多項罪名，並提出辭呈，在3月26日正式離職。

但因為被害人所稱事發地點幾乎都在大陸，事證取得不易，李男在錄音中又只承認喜歡被害人，並沒有提到是否違反被害人意願發生親密接觸，最後檢察官只能依據2人返台後，在公司電梯裡被監視器拍下的互動畫面，認定李男趁人多的時候摟抱碰觸被害人肩、腰，依違反《性騷擾防治法》提起公訴。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
Omicron肆虐！醫揭恐怖死亡率　曝1殘酷現實：別再輕敵
單車伯鬼切過馬路！「小貨車猛力撞上」慘死　恐怖影像曝
快訊／富邦產鬆口！　防疫險「3條件」可續保
中央系統有多慢？居隔單爆3成觸發失敗　5／1確診還沒收到
男歌手「命根子被貨車輾斷」！　消失4年驚人近況曝光
快訊／23歲重機騎士自撞電桿！　頭部重創慘死
東區10年名店月底熄燈！　網哭：吃超過10次
應徵特助淪性玩偶！　出差壓床淫喊：妳是我的
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄1天2警受傷！警車追撞3車...他剛離開殯儀館頭部濺血

南寶樹脂供貨商有內鬼　業務員「轉手交易」海削298萬

鬼切過馬路「小貨車猛力撞上」　單車伯慘死輪下...恐怖影像曝

台61線布袋交流道火燒車　駕駛驚險逃命休旅成燒毀僅剩骨架

闖未營業撞球店偷3萬　慣竊「抹布蓋監視器」還是被拍到

快訊／台3線重機騎士自撞電桿！滑行再猛撞2車　頭部重創慘死

獨／「洗衣粉哥」死亡現場曝！呈坐姿衣著完整　疑迷路失溫送命

遭警車尾隨心虛加速右轉　慘惹！失控連撞3車衝進派出所花圃

礁溪「帝寶」兩度遭竊130萬財物　女屋主嚇到噤聲！賊囂張走大門

應徵特助慘淪性玩偶！出差壓床淫喊：妳是我的　上班10天變惡夢

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

快訊／高雄1天2警受傷！警車追撞3車...他剛離開殯儀館頭部濺血

南寶樹脂供貨商有內鬼　業務員「轉手交易」海削298萬

鬼切過馬路「小貨車猛力撞上」　單車伯慘死輪下...恐怖影像曝

台61線布袋交流道火燒車　駕駛驚險逃命休旅成燒毀僅剩骨架

闖未營業撞球店偷3萬　慣竊「抹布蓋監視器」還是被拍到

快訊／台3線重機騎士自撞電桿！滑行再猛撞2車　頭部重創慘死

獨／「洗衣粉哥」死亡現場曝！呈坐姿衣著完整　疑迷路失溫送命

遭警車尾隨心虛加速右轉　慘惹！失控連撞3車衝進派出所花圃

礁溪「帝寶」兩度遭竊130萬財物　女屋主嚇到噤聲！賊囂張走大門

應徵特助慘淪性玩偶！出差壓床淫喊：妳是我的　上班10天變惡夢

喵星人知道「貓室友」叫啥！　日本研究：連飼主名字都記得

5566開唱倒數...王仁甫預告露這條線！　孫協志一聽笑噴了

狠男澳門殺換錢女搶230萬元！馬上在賭場輸光「又劫殺賣淫女」

土耳其為何反對芬蘭、瑞典加入北約？　外媒揭：總統恐另有目的

「把爸媽趕出去租屋」哥哥帶女友霸住　下場悲哀了！網反轟活該

嘉義縣大專就業機會整合　暑期工讀136名額報名將截止

居隔時焦慮失眠「解隔後不敢出門」　醫師：別無聊就大吃大喝

想靠存股錢滾錢？專家揭露「股利翻倍存股法」必勝標準

快訊／高雄1天2警受傷！警車追撞3車...他剛離開殯儀館頭部濺血

男生小便斗尿尿沒安全感？網曝「1招」潛規則：立即減壓

熟睡喵突驚醒！下秒狂揉肚1min 「魔性肚皮舞」網笑：到底夢到啥

社會熱門新聞

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

瑪莎拉蒂3煞翻供不認罪　男大生6/27出庭控訴

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

麵包店疑與鄰居起糾紛　遭2黑衣人1天砸店2次

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診

即／恐怖傷肺氯化氫外洩　高港79號碼頭貨櫃翻

9月大女娃爬前座　母開快速道路嚇壞了

快訊／台3線重機騎士自撞電桿　頭部重創慘死

應徵特助慘淪性玩偶　出差壓床淫喊：妳是我的

魚丁糸爭「蘇打綠」商標又輸　這句話很關鍵

通緝犯進基隆看守所　突身體不適送醫不治

男大生兼2差送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩

即／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍　蛇蠍情侶一審逃死

更多熱門

相關新聞

拐少女上車強吻摸胸！惡男辯「沒有進一步」下場曝

拐少女上車強吻摸胸！惡男辯「沒有進一步」下場曝

台南一名徐姓男子去年2月行經新市區民權路與光明街口時，在路口發現少女花花（化名）正等紅燈準備過馬路，先是把花花拐上車後，再趁機把花花載往偏僻的地方，壓制住花花的手腳，不顧花花掙扎表示「我不能呼吸了」等語，強吻得逞。台南地院審理後，更發現徐男前科累累，曾犯下多次相關案件，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處徐男有期徒刑3年6月。

廚師上班首日就性侵女同事　跟進冰庫摸下體

廚師上班首日就性侵女同事　跟進冰庫摸下體

宜蘭悅川酒店1泊2食5299元

宜蘭悅川酒店1泊2食5299元

牧師酒後亂摸幼童　道歉認錯後死亡

牧師酒後亂摸幼童　道歉認錯後死亡

高雄星探之狼　圖迷姦小模判刑定讞

高雄星探之狼　圖迷姦小模判刑定讞

關鍵字：

老闆特助性侵性騷擾強制猥褻權勢出差飯店蒐證電梯摟抱

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面