應徵特助慘淪性玩偶！出差壓床淫喊：妳是我的　上班10天變惡夢

▲女特助指控老闆在她上班10天之內，多次利用權勢猥褻，還試圖性侵。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女子應徵當上某香港在台分公司的老闆特助，1個禮拜後一起到北京出差，李姓老闆露出本性，不斷對特助毛手毛腳，甚至直接把特助壓在飯店床上，用下體隔著褲子磨蹭喊：「妳是我的女人」，回台當天仍繼續非禮，被害人短短10天飽受驚嚇與屈辱，但因只有公司電梯監視器畫面可當證據，台北地檢署17日依性騷擾罪起訴李男。

據了解，李男是澳門人，擔任某香港投資顧問公司在台分公司負責人，2019年間，李男開出特助職缺，剛好來自香港的被害人，因男友關係想留在台灣工作，順利應徵到工作後，原以為就此可以和男友一起生活，沒想到卻是惡夢的開始。

▲女特助稱出差時，曾被老闆壓在床上，用下體隔著褲子磨蹭。（示意圖／達志影像）

被害人提告指控，她是2019年3月11日到職，才稍微熟悉工作內容後，19日就陪李男到北京出差，在飛機上，李男開始亂摸被害人大腿等隱私部位，等入住北京飯店，李男趁她因公進入房間時，把她壓在床上，隔著褲子用下體磨蹭她，喊著「妳是我的女人」。

人在異地的被害人驚恐萬分，好不容易逃回自己房間，李男又打電話叫她回去提供按摩服務，之後一直和老闆保持距離，仍不時被老闆強摟、強吻，忍到21日差旅結束返台，在回辦公室的電梯裡，被害人也緊緊地縮在後方角落，李男卻不顧電梯裡還有其他人，摟抱被害人。

▲全案最後只有特助和老闆回台灣時，在公司電梯內被錄下的監視畫面可當證據。（示意圖／Pakutaso）

被害人指控，等2人進到公司辦公室，李男又抓摸她的大腿，她嚇得奪門而出，找同事哭訴，最後決定對李男錄音蒐證，提告李男涉嫌利用權勢性侵未遂、利用權勢強制猥褻等多項罪名，並提出辭呈，在3月26日正式離職。

但因為被害人所稱事發地點幾乎都在大陸，事證取得不易，李男在錄音中又只承認喜歡被害人，並沒有提到是否違反被害人意願發生親密接觸，最後檢察官只能依據2人返台後，在公司電梯裡被監視器拍下的互動畫面，認定李男趁人多的時候摟抱碰觸被害人肩、腰，依違反《性騷擾防治法》提起公訴。