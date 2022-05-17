北護大又有偷拍狼！如廁驚見隔板伸出手機　2女學生勇揪凶

▲北投區的國立台北護理健康大學26歲李姓男子，尾隨2名女學生進廁所偷拍。（示意圖／摘自國北護網站）

記者黃宥寧／台北報導

國立台北護理健康大學（北護大）驚傳偷拍狼！26歲李姓男子尾隨女學生進入廁所，以手機開啟錄影功能後，由隔板下方伸進隔壁廁所內的方式，窺視及竊錄女學生如廁畫面。2名女學生發覺遭偷拍後，立刻報警。士林地檢署偵結，依妨害秘密罪將他提起公訴。

起訴指出，26歲李姓男學生於去年12月7日下午3時許，於教學樓1樓西半側女廁所，見楊姓女學生進入廁所，竟尾隨進入，並躲在隔壁廁所內，開啟手機錄影功能，由隔板下方伸入，窺視及竊錄楊女如廁畫面；同月13日上午又在學思樓6樓女廁，尾隨查姓女學生進廁所，躲隔壁廁所，由隔板上方伸入窺視及偷拍。

這也不是北護大首起偷拍，根據學校學期懲處名單，2020年10月27日也有名護理系林姓男學生偷拍他人如廁，遭記1次小過，因此2名女學生決定不再姑息養奸，赴北投分局報案。

警詢、偵查時，李男坦承偷拍及錄影，楊、查2名女學生也出庭說明遭偷拍過程，檢察官根據女廁外監視錄影器及翻拍照等，認李男犯無故窺視、竊錄他人非公開之身體隱私部位罪嫌，所為2次犯行，建請法院分論併罰。