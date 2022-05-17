超強人夫甜擁小三「滑板運動」　一招反制打趴正宮抓猴部隊

▲林男打官司要離婚，結果被妻子找徵信社拍下與其他女人的親密照。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子日前以不堪同居虐待等理由，向法院提起離婚訴訟，林妻不解為何遭此對待，委請徵信社調查，果然拍到丈夫和別的女人擁抱共乘1輛滑板車的親密照片，法院認為林男要為婚姻破綻負較大責任，判決不准離婚。林男敗訴後，再告妻子涉嫌妨害秘密等罪，台北地檢署17日依偷裝GPS竊錄他人非公開活動等罪，起訴3名徵信社人員，但林妻不知情，獲不起訴。

據了解，林男夫妻結婚多年育有子女，2021年間，林男向新北地院提出離婚訴訟，林男主張妻子情緒不穩，會亂刺亂劃沙發等家具，造成他恐懼，因此希望法院以不堪同居虐待為由，判決2人離婚，林妻則拿出驗傷單反駁，自己才是被家暴的一方，堅持不願離婚。

就在離婚訴訟期間，林男曾開車進廠保養，修車師傅當場發現後保險桿內側，被人裝了1個GPS衛星定位器，林男聽了師父建議，暫時不動聲色，刻意把車開到1處汽車旅館附近停放，林男躲在遠處觀察，看到孔姓男子、鄧姓女子、潘姓男子走近，其中潘男叼著菸蹲到車旁取走GPS，再和孔男鄧女一起離開。

▲法官認為林男要為婚姻破綻負較大責任，檢察官則認為林妻不知到照片取得方式，不起訴。（示意圖／pexels）

之後林妻果然在法庭上拿出多張林男與其他女子在親密照片，2人除了在公開場合牽手，還會擁抱共乘1輛滑板車，法官最後認定，林妻應是吵架後發洩情緒，所以刺破沙發，但事後以自行修補，無證據顯示林妻有對林男施以虐待，因此難以維持婚姻，反而是林男與其他女人的交往，已經超越普通異性分際，要為婚姻出現破綻負較大責任，判決駁回林男訴離請求。

林男火大另外提告刑事案件，指控孔男等3人涉嫌妨害秘密，偷偷跟拍他的私人行蹤，一開始孔男等3人否認犯行，林妻則坦承，為了瞭解丈夫到底在外做了什麼，硬是要跟她離婚，所以曾在2021年7月到10月間，委託徵信業者協助調查，她也不知道業者是如何取得丈夫與其他女人的照片。

檢察官調查認為，林妻所取得並拿上離婚法庭的照片，都是在公眾場合所拍攝，無關隱私或非公開活動，不過這些應是孔男等人利用GPS儀器，取得林男的行蹤定位，才能順利拍攝，因此依無故竊錄他人非公開活動等罪，起訴孔男等3人，至於林妻不知到照片取得方式，獲不起訴處分。