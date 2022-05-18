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社會 社會焦點 保障人權

男友嗆「等妳A片流芳百世」　馬賽克照PO網1原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

基隆楊姓男子因與女友小燕（化名，兩人現已分手）起爭執，竟出言恐嚇要將性愛影片公開，「妳的A片等著流芳百世」，甚至傳送影片截圖證明，並在臉書創立帳號PO出女方照片，反而害自己吃上官司。基隆地院法官依恐嚇危害安全罪判處楊男拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年；但被指控在網路散布猥褻影像的部分，因為照片有馬賽克遮掩，加上檢方所舉證據不足，最終裁定無罪。

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲楊男創立臉書帳號，並PO出小燕打馬賽克的照片。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

判決書中提到，楊男與小燕原本是男女朋友，2019年9月間雙方發生爭執，他一氣之下竟以臉書傳訊息威脅，「妳的A片等著流芳百世」、「有人敲門我就先群發，希望妳運氣很好」，並傳送兩人的性愛影片截圖給小燕，證明自己手上真的握有影片。

小燕擔心受到危害，於是報案求助。除了恐嚇罪嫌之外，檢方認為，楊男明知自己持有女方裸露下體的照片，客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，卻還是使用手機在臉書創立帳號，然後把照片設為大頭貼以及封面，瀏覽權限均為公開，一般人都能看到，涉犯《刑法》第235條第1項之以網際網路供人觀覽猥褻影像罪嫌。

不過，基隆地院法官認為，該照片經過馬賽克效果遮掩，裸露的部位只有右大腿外側，也沒有其他撩人表情、情境或特別足以引起他人淫慾之肢體動作，一般人看到照片根本不會認為是不雅照，而且檢方所舉證據不足，這部分裁定無罪。

至於威脅要散布性愛影片一事，法官指出，楊男是因為與小燕發生言語爭執，一時氣憤才會出言恐嚇，犯後也已自白犯行，考量到雙方已經達成調解，他同意賠償10萬元，女方也當庭表示願意給予緩刑機會，於是依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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