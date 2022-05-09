「甜心議員」涉詐助理費2度搜索　「人頭前男友」回國秒被約談

▲台北市議員林穎孟涉詐助理費案，因關鍵的前男友自美返台，雙雙接受檢調約談。（資料照／記者陳家祥攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌從2018年到2020年間，用人頭助理向議會詐領公費補助約數10萬元，台北地檢署3月間發動首波搜索約談後，依《貪汙治罪條例》諭令林交保100萬元，不過當時全案關鍵人，林穎孟的葉姓前男友人在美國，未被約談到案，如今葉男返台並結束防疫隔離，台北地檢署檢察官9日再次指揮調查局發動第二波搜索並約談林、葉和鄉創工程師蕭新晟等3人。

有「甜心議員」之稱的林穎孟，在2020年3月間遭爆料，是「假面甜心」、「慣老闆」，不但對助理苛刻，還要求女性請生理假要附憑證，並找男友葉曜彰掛名辦公室執行長當人頭助理，又挪用助理的勞健保補助款，林穎孟認為爆料的5名前助理涉嫌妨害名譽而提告，但2022年初，檢察官認為助理們的質疑都有所依據，處分全案不起訴。

▲前時代力量黨員、紐約新創工程師蕭新晟也是第2度遭約談。（資料照／記者劉昌松攝）

林穎孟在3月份首度因涉嫌詐領助理費遭約談時，被媒體追問「會不會委屈？」「為什麼要詐領人頭補助費？」林穎孟連說了2句「我沒有」，她的辦公室則透過書面聲明表示並無任何有關助理費問題或其他不法情事。

檢察官當時一度考慮依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪嫌，向法院聲押林穎孟，最後決定諭令100萬元交保候傳，據了解，主要原因就是關鍵人物葉曜彰，人在美國尚未到案，由於檢察官找已查出，葉曜彰擔任林穎孟的「公費助理」期間，人根本不在台灣，因此這次葉男返台後，檢查官再次指揮調查局新北市調處展開搜索約談。