　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部北PCR篩檢「排隊人龍消失」　王必勝：仍有25％民眾爽約

▲▼衛福部醫福會執行長王必勝說，部立台北醫院沒有排隊PCR的人龍，民眾等待時間合理。（圖／取自王必勝臉書）

▲衛福部醫福會執行長王必勝說，部立台北醫院沒有排隊PCR的人龍，民眾等待時間合理。（圖／取自王必勝臉書）

記者張乃文／綜合報導

許多醫院因PCR需求民眾多，導致排隊的情況屢見不鮮，而日前部立台北醫院的人潮更是排超過好幾個街口。而衛福部醫福會執行長王必勝提到，經過疏導措施，今早沒有排隊PCR的人龍，但卻有25%的民眾未依預約而來。

王必勝在臉書PO出照片，並提到，位於新北市新莊的部立台北醫院，今早依然沒有排隊做PCR的人龍，民眾等待時間合理。他認為，經過昨天的疏導措施，不讓民眾風吹日曬排隊，部北仍服務了1812人，高於5月1日以來，每日平均的1666人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但王必勝指出，「仍然有25%的民眾未依預約而來」，這部分醫院會調整預約上限，盡量發揮所有能服務的量能。即便目前不受理現場來的個案，不過有盡量服務237個現場的民眾，大部份為65歲以上長者。

▲▼衛福部醫福會執行長王必勝說，部立台北醫院沒有排隊PCR的人龍，民眾等待時間合理。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝呼籲民眾，到各篩檢站先利用預約系統預約，免排長隊又能做到檢驗。（圖／取自王必勝臉書）

王必勝還是呼籲民眾，到各篩檢站先利用預約系統預約，免排長隊又能做到檢驗。他直言「疫情之下做事和處理問題本就不容易，需要用心用力去做好本份事，要針對問題解決問題。」

同時，王必勝也感謝院長鄭舜平及部立台北醫院團隊，除了維持正常醫療業務、篩檢站，更是負責許多專責病房，及桂山、烏來、竹林三個中央集中檢疫所，是這場防疫戰第一線最堅強的戰士。另外，他提到台北自由廣場站昨天也服務了1649人，同樣秩序井然，檢驗快速。

根據台北醫院公告，自5月17日，為避免排隊久候及分流動線，社區篩檢站改路掛號預約制，且需出示健保卡及家用篩陽性盒，不接受一般民眾（65歲以下）現場排隊，無快篩陽性者，請勿預約。為體諒65歲以上長輩預約不便，現場僅提供65歲以上長輩及行動不便者，現場優先排隊服務。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
砸36萬「加盟廖老大飲料店」反悔！網見頂讓金額傻眼：根本黃牛
快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢
不等北市府宣布　2學校決定下周免到校
桃園1家確診、13人爽領100萬理賠金！　「可還車貸了」
趙小僑求子5年失敗4次！　每天吃藥打針痛到哭
疫苗打滿三劑！　夏慕尼招待整隻龍蝦
快訊／羅智強出局！　國民黨今擬徵召張善政出戰桃園市長
趙小僑「最後一次拚試管」成功！一年前曾胎停　老公哭：別再生
許孟哲《飢餓》受傷急叫救護車　「無法站立」錄影喊卡
快訊／北市女遭男友「砍斷手筋」丟包醫院　PCR確診
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市授權中小學下週遠距　國三高三生「實施到畢業典禮前」

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

不等北市府宣布　北一女、成功再進行遠距教學演練一週

煎餃放3小時「爬滿數十隻蛆」　她崩潰已下肚！網分析點1可能原因

快訊／傳本土今日飆破8萬　指揮中心14:00說明

醫警告南北疫情即將黃金交叉　陳其邁曝3原因：北部檢驗量能受限

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」　最低每人2千有找

9歲↓小孩破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

北市授權中小學下週遠距　國三高三生「實施到畢業典禮前」

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

不等北市府宣布　北一女、成功再進行遠距教學演練一週

煎餃放3小時「爬滿數十隻蛆」　她崩潰已下肚！網分析點1可能原因

快訊／傳本土今日飆破8萬　指揮中心14:00說明

醫警告南北疫情即將黃金交叉　陳其邁曝3原因：北部檢驗量能受限

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」　最低每人2千有找

9歲↓小孩破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

南韓總統尹錫悅確定加入IPEF　將參加24日視訊峰會

北市授權中小學下週遠距　國三高三生「實施到畢業典禮前」

台東縣府發放弱勢家戶快篩劑補助5百元　「520」自動入帳

嗨玩紙箱打地鼠　圓臉大眼萌貓「瘋狂miss」…5秒後放棄躺平

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

TOYOTA電動車bZ4X「命名方式曝光」！4個字涵義一張圖就看懂

不甘心也要繳！一表懂綜所稅申報關鍵日　拖過這天要多付10％↑

不斷更新／魏如萱、蔡健雅、艾怡良呼聲高！　金曲33入圍名單一次看

「0+7新制」隔離金還有得領！　一表看懂適用對象、條件

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

Rt值變了　沈政男：中南部很快會超過北北基桃

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

明起連5天　降雨熱區越來越大

11天破62萬　醫提最好隔離政策：但台灣就倒了

台首大停辦　校長忍痛決定！

小兒科醫提醒　唾液快篩「3種情況」比戳鼻子準

護理師快篩會醫療崩盤　陳時中1句話讓工會氣炸：講幹話

居隔女叫早餐遭丟電線桿旁　平台回應了

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

退將夫人「特權探病」罵15分鐘！護理師當場哭了：好心寒

家人確診！妹子「躲到男友家」　他嗆低級

更多熱門

相關新聞

疫情燒出保單之亂　綠委不認保險局長下台

疫情燒出保單之亂　綠委不認保險局長下台

新冠肺炎疫情延燒，富邦產拒絕承保防疫險重複投保件，引起民眾抱怨，民進黨立委蔡易餘表示，現在發生這麼大的問題，金管會應該趕快把事情處理好；民進黨立委王美惠則認為，金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華不應該下台，解決問題比較重要，「再換一個人也是一樣」。

轟王必勝不要高高在上　侯友宜再喊：第一線應感受醫護辛苦

轟王必勝不要高高在上　侯友宜再喊：第一線應感受醫護辛苦

王必勝一句叫不動惹怒雙北首長　黃珊珊自曝市府與醫院的「關係」

王必勝一句叫不動惹怒雙北首長　黃珊珊自曝市府與醫院的「關係」

確診後「不想上班」！人數增加了　長期症候群曝

確診後「不想上班」！人數增加了　長期症候群曝

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染PCR部立台北醫院王必勝

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

桃園1家確診、13人爽領100萬理賠金！　「可還車貸了」

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面