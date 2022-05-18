部北PCR篩檢「排隊人龍消失」　王必勝：仍有25％民眾爽約

▲衛福部醫福會執行長王必勝說，部立台北醫院沒有排隊PCR的人龍，民眾等待時間合理。（圖／取自王必勝臉書）

記者張乃文／綜合報導

許多醫院因PCR需求民眾多，導致排隊的情況屢見不鮮，而日前部立台北醫院的人潮更是排超過好幾個街口。而衛福部醫福會執行長王必勝提到，經過疏導措施，今早沒有排隊PCR的人龍，但卻有25%的民眾未依預約而來。

王必勝在臉書PO出照片，並提到，位於新北市新莊的部立台北醫院，今早依然沒有排隊做PCR的人龍，民眾等待時間合理。他認為，經過昨天的疏導措施，不讓民眾風吹日曬排隊，部北仍服務了1812人，高於5月1日以來，每日平均的1666人。

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但王必勝指出，「仍然有25%的民眾未依預約而來」，這部分醫院會調整預約上限，盡量發揮所有能服務的量能。即便目前不受理現場來的個案，不過有盡量服務237個現場的民眾，大部份為65歲以上長者。

▲王必勝呼籲民眾，到各篩檢站先利用預約系統預約，免排長隊又能做到檢驗。（圖／取自王必勝臉書）

王必勝還是呼籲民眾，到各篩檢站先利用預約系統預約，免排長隊又能做到檢驗。他直言「疫情之下做事和處理問題本就不容易，需要用心用力去做好本份事，要針對問題解決問題。」

同時，王必勝也感謝院長鄭舜平及部立台北醫院團隊，除了維持正常醫療業務、篩檢站，更是負責許多專責病房，及桂山、烏來、竹林三個中央集中檢疫所，是這場防疫戰第一線最堅強的戰士。另外，他提到台北自由廣場站昨天也服務了1649人，同樣秩序井然，檢驗快速。

根據台北醫院公告，自5月17日，為避免排隊久候及分流動線，社區篩檢站改路掛號預約制，且需出示健保卡及家用篩陽性盒，不接受一般民眾（65歲以下）現場排隊，無快篩陽性者，請勿預約。為體諒65歲以上長輩預約不便，現場僅提供65歲以上長輩及行動不便者，現場優先排隊服務。